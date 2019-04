No reencontro com Loco Abreu, Botafogo vence Bangu em jogo difícil

Jogo entre Bangu e Botafogo válido pela 4ª rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Estádio Moça Bonita.

INCIDENCIAS : Jogo entre Bangu e Botafogo válido pela 4ª rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Estádio Moça Bonita.

Botafogo e Bangu se enfrentaram nesse domingo (26) em jogo válido pela Taça Rio do Campeonato Carioca. Em uma complicada partida no Estádio de Moça Bonita, o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Joel e Sassá.

Com o resultado, o clube empata em números de pontos (7) com o Nova Iguaçu, mas fica atrás por conta dos critérios de desempate. Porém, fica em quarto na classificação geral e, se o campeonato acabasse hoje, estaria classificado ás semi-finais.

O Bangu continua sofrendo no Campeonato. Com mais essa derrota, só soma um ponto no segundo turno e suas chances de irem para as semi-finais são praticamente impossíveis. O foco da equipe agora é ficar entre os 10 primeiros na classificação geral para evitar jogar uma preliminar de rebaixamento no Campeonato Carioca do ano que vem.

O próximo compromisso do Botafogo será quinta-feira (30) às 19:30 contra a Portuguesa, em Los Larios. Já o Bangu, enfrentará o Macaé,às 15:30, no mesmo dia em Moça Bonita.

Primeiro tempo de muitas faltas e poucas chances de gol

Mesmo com o Botafogo atacando muito no começo do jogo, a primeira chance clara foi do Bangu: pressionando a saída de bola alvinegra, Matheus Pimenta conseguiu roubar a bola e cruzou para Loco Abreu, que parou em Saulo após uma linda cabeçada. Por pouco não tivemos uma 'Lei do Ex' em Moça Bonita.

Esse lance foi o único assustador do Alvirrubro. No decorrer da partida, o Botafogo apostava muito em cruzamentos para dentro da área visando Roger, porém quase todos lançamentos foram errados e não houve nenhum lance perigoso. Aos 19 minutos, o Botafogo colocou a bola no chão e Roger arriscou de fora da área, o goleiro Márcio não conseguiu defender e Joel, no rebote, marcou o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Com o gol, o jogo se tornou mais violento. Muitas faltas em um curto período de tempo, o que deixou o jogo muito truncado. Ao todo, foram 4 cartões no total - dois para cada lado. Os dois do Botafogo foram para Rodrigo Pimpão, que fez duas faltas bobas em um espaço de três minutos e, aos 35 minutos, foi expulso. O primeiro tempo terminaria com a vantagem mínima do Alvinegro no placar.

Segunda etapa de extremos

Com um jogador a menos, o Botafogo voltou para o segundo tempo com Fernandes no lugar de Montillo, o que deixaria bem claro que o foco do time seria se defender para evitar levar um gol de empate, o que chamou o Bangu para o jogo.

Por outro lado, o técnico Roberto Fernandes voltou do intervalo com o atacante Bruno Luiz no lugar do lateral Daniel Damião. Com isso, enquanto o Botafogo, com um homem a menos, se preocuparia em se defender, o Bangu iria com tudo em busca do gol de empate.

O Alvirrubro então tinha todo o controle da bola no segundo tempo e encurralou o Botafogo durante a maior parte do tempo. Mesmo com a grande parte da posse da bola, o time não conseguiu transformá-la em chances de gols e quando conseguiu chegar perto, em lances de Matheus Pimenta e Marcos Vinicius, o goleiro Saulo mostrou qualidade e evitou os gols do time adversário.

Visto tanta pressão do adversário, o treinador Jair Ventura - que assistia ao jogo das tribunas - promoveu duas substituições, que seriam cruciais: Sassá no lugar de Roger e Guilherme no lugar de Joel. Com isso, o Alvinegro passou a investir nos contra-ataques e passou a controlar o jogo novamente. Fernandes, que fez excelente partida, perdeu duas chances claras e por pouco não aumentou a vantagem.

Aos 39 minutos, Fernandes foi lançado por Guilherme e foi derrubado dentro da área pelo goleiro Márcio. Na cobrança na marca da cal, Sassá não perdoou e sacramentou a vitória em um segundo tempo que teve um maior domínio do time adversário.