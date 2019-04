Resultado Joinville x Sport na Copa do Brasil 2017 (2-1)

Joinville O X O X O Sport O X O O O

Sorteio das oitavas de final será nessa quinta-feira (20), às 12h, direto da sede da CBF

Pernambucanos voltam às oitavas de final após sete anos

Jogadores do Leão vão aos torcedores agradecer pela presença na Arena Joinville

GOOOOOOOOOOL DO SPORT! MATHEUS FERRAZ! LEÃO CLASSIFICADO! Joinville 3x4 Sport

Gol do Joinville! Bruno Rodrigues iguala novamente

Gol do Sport! Fabrício cobra no alto e coloca o leão em vantagem

MAGRÃO, DE NOVO! Danrlei bate mal e Magrão defende

Gol do Sport! Lenis quase perde, mas deixa tudo igual

Gol do Joinville! Breno deixa o JEC à frente novamente

MATHEUS! Leandro Pereira bate e Matheus faz a defesa

MAGRÃO! Fernandinho cobra e Magrão defende

Gol do Sport! Everton Felipe iguala

Gol do Joinville! Aldair abre o placar

Aldair, Fernandinho, Breno, Danrlei e Bruno Rodrigues cobram pelo JEC

Everton Felipe, Leandro Pereira, Lenis, Fabrício e Matheus Ferraz cobram pelo Sport

94' Final de jogo na Arena Joinville para Joinville 2x1 Sport! Vamos para a definição nos pênaltis

92' Catarinenses apertam e vão atrás do terceiro gol nos acréscimos

90' Quatro minutos de acréscimo

89' GOOOOOOOOOOL DO JOINVILLE! MARLYSON! Após cruzamento na pequena área, Marlyson completa sozinho aproveitando erro da defesa

88' JEC procura espaços para a virada e vai pressionando a todo custo

86' Cartão amarelo para Magrão! Goleiro do Sport é punido por retardar o reinício do duelo

85' Jogo vai se aproximando do fim e os mandantes pressionam em busca da virada

83' Cartão amarelo para Danrlei! Zagueiro do Joinville é punido por reclamação

82' Sport chega ao ataque e visa segurar o resultado parcial para avançar

80' Torcida se inflama e incentiva o JEC na reta final

78' Empate é favorável ao Leão, que venceu na ida por 2 a 1

76' GOOOOOOOOOOOOL DO JOINVILLE! BRUNO RODRIGUES! Atacante dispara em velocidade, dribla Matheus Ferraz e manda para o gol. Joinville 1x1 Sport

74' Substituição no Sport! SAI Henríquez, ENTRA Matheus Ferraz

74' Cartão amarelo para Durval! Zagueiro do Sport é punido por retardar o reinício da partida

72' GOOOOOOOOOOL DO SPORT! LEANDRO PEREIRA! Após lançamento em profundidade, Leandro Pereira surge no meio da marcação e dispara livre para completar. Joinville 0x1 Sport

70' Partida fica mais ríspida e com muitas faltas duras dos dois lados

68' Na Arena Joinville, público de 4.934, com renda de R$ 110.185,00

66' Cartão amarelo para Leandro Pereira! Atacante do Sport é punido por reclamação

65' UHHHHHHHHHH! Fabrício cruza e Rodrigo cabeceia com perigo

63' Substituição no Joinville! SAI Roberto, ENTRA Aldair, artilheiro do JEC na temporada

61' Torcida do Joinville vaia muito o Sport, que detém a posse de bola, neste momento

59' Atleta, inclusive, fica caído em campo com dores no braço direito e vai sair no carro maca

58' Cartão amarelo para Roberto! Volante do Joinville é punido por falta em Everton Felipe

57' Substituição no Sport! SAI Juninho, ENTRA Rodrigo

56' Enquanto isso, Ney Franco chama Rodrigo. Mais um volante no Leão

55' Mexidas no Joinville! SAEM Lúcio Flávio e Alex Ruan, ENTRAM Bruno Rodrigues e Fabinho Alves

53' Já já vem Bruno Rodrigues no Coelho! Será a primeira mexida no time catarinense

51' Cartão amarelo para Ronaldo! Volante do Sport é punido por falta em Caíque

49' Mostrando satisfação com o resultado, o Sport se segura na defesa

47' JEC, assim como no primeiro tempo, é mais incisivo e vai em busca do gol

45' Recomeça na Arena Joinville para Joinville 0x0 Sport! Resultado faz o Leão se garantir nas oitavas de final

22:49 Sport retorna com só uma mexida. SAI Thallyson, ENTRA Everton Felipe

22:46 Joinville volta para a etapa final. Catarinenses voltam com a mesma escalação

22:43 Em instantes, os times voltarão para o segundo tempo. Não saiam daqui!

22:40 Mais necessitado da vitória, o JEC visou maior intensidade ofensiva e aproveitou bem os espaços, mas não conseguiu sucesso nas finalizações

22:37 Atacante do Sport, Leandro Pereira reconhece atuação ruim nesse primeiro tempo: "Não conseguimos jogar, mas temos que conseguir mais ações ofensivas para não tomar tanto sufoco"

45+3' Fim de primeiro tempo na Arena Joinville para Joinville 0x0 Sport! Etapa inicial teve pouco ritmo ofensivo e termina zerada

45+2' UHHHHHHHHHH! Breno chuta, Magrão espalma e Alex Ruan tenta no rebote, mas também para no goleiro rubro-negro

45' Três minutos de acréscimo

44' Sport, no entanto, se segura como pode e tenta valorizar o ritmo no campo ofensivo

42' Com mais posse de bola, o Joinville é mais incisivo nas jogadas, porém pouco agride

40' Jogo fica truncado e com muitas faltas nesses últimos minutos

38' Já o JEC vai ao ataque com todo gás, pois apenas a vitória interessa na partida

36' Ney Franco muda o esquema para reajustar o estilo de jogo do time na reta final

34' Solidez defensiva das duas equipes fazem com que o duelo fique sem grandes emoções

32' Cartão amarelo para Henríquez! Zagueiro do Sport é punido por falta em Marlyson

31' Everton Felipe inicia aquecimento e pode entrar no lugar de Juninho

30' Juninho leva a pior em carrinho e sai para atendimento

28' Ritmo ofensivo do duelo fica mais ríspido e a arbitragem se perde em campo

26' Mena derruba Marlyson de maneira duvidosa na pequena área e nada é marcado

25' UHHHHHHH! Marlyson ganha de Durval e chuta cruzado, mas Magrão afasta para escanteio com a ponta dos dedos

23' Partida fica equilibrada e com boas chances para ambos

21' Marcação adiantada dos anfitriões deixa os rubro-negros sem força no setor ofensivo

19' Baixo nível de futebol apresentado até o momento. Poucas jogadas de perigo

17' Bom lembrar que o time da casa pode vencer pelo placar mínimo que fica com a vaga, enquanto os visitantes jogam por qualquer empate

15' Jogo é reiniciado após saída do jogador do JEC

13' Alex Ruan tropeça antes de chutar e cai, sozinho, na frente de Magrão. Atleta é atendido neste momento

11' Partida fica movimentada, mas bastante equilibrada neste momento e com pouca criatividade

9' Catarinenses, impulsionados pela torcida, não é criativo e fica preso no meio

7' Pernambucanos trocam mais passes e vão procurando espaços entre a defesa adversária

5' Volta a chover na Arena Joinville. Agora a chuva vem mais intensa

3' Duelo fica truncado pelo meio e com poucos lances no ataque dos dois lados

1' Sport começa em cima, mas sem força ofensiva

0' Bola rolando na Arena Joinville para Joinville x Sport! Saída de bola é do JEC

21:44 Times agora vão se concentrar para a última oração antes do apito inicial

21:42 Agora é a vez do hino catarinense ser reproduzido

21:40 Hino nacional sendo executado neste momento na Arena Joinville

21:39 Apesar de ter chovido há pouco, o gramado não está molhado para o confronto

21:37 TIMES NO GRAMADO! JEC sobe ao campo de jogo com o uniforme principal, enquanto o Leão vai com o dourado

21:36 Equipes estão no vestiário e já voltam para o apito inicial! Não saiam daqui

21:33 Em situações distintas nos respectivos estaduais, os times tentam a cartada na Copa do Brasil. Enquanto o JEC está eliminado, o Leão ainda vai definir vaga na decisão

21:27 Outro atleta que teve passagem pelos pernambucanos é o zagueiro Henrique Mattos. Titular na ida, o defensor vai ficar como opção para logo mais

21:24 Renan Teixeira, volante do Sport em 2013, estava cotado para ficar entre os relacionados, mas foi cortado pelo treinador

21:21 Atletas dos dois times estão em campo para o último aquecimento

21:18 Movimentação não é boa, nesse momento, nas arquibancadas para o duelo

21:15 Jogadores vão realizar o último aquecimento antes da bola rolar em instantes. Rubro-negros fizeram o reconhecimento ao chegarem à Arena

21:09 Ministros Marco Aurélio Mello, relator, Alexandre de Moraes e Rosa Weber rejeitaram um recurso do Flamengo reivindicando o título, fazendo com que a taça fosse exclusiva do Leão

21:06 Para tentar se motivar e superar as baixas, os leoninos tiveram uma novidade positiva. O STF indeferiu o recurso do Flamengo quanto ao caso do Brasileiro 1987 e foi, mais uma vez, declarado único campeão

21:00 Suplentes da equipe rubro-negra: Agenor, Matheus Ferraz, Evandro, Raul Prata, Rodrigo, Fábio, Everton Felipe, Índio e Paulo Henrique

20:58 SPORT DEFINIDO! Com Everton Felipe ficando como opção entre os reservas, o Leão está confirmado com: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Mena; Fabrício, Ronaldo e Thallyson; Lenis, Leandro Pereira e Juninho

20:55 Banco do Coelho: Jhonatan, Buiu, Henrique Mattos, Knapp, Gustavo, Aldair, Fabinho Alves, Bruno Batata, Bruno Rodrigues, Mateus Silva, Juninho e Luiz Meneses

20:53 JOINVILLE ESCALADO! Com Lúcio Flávio de titular, o JEC está pronto para o duelo com: Matheus; Caíque, Danrlei, Max e Fernandinho; Roberto, Tinga, Breno, Lúcio Flávio e Alex Ruan; Marlyson

20:51 Delegações de Joinville e Sport se fazem presentes à Arena Joinville

20:48 Há a possibilidade de Thallyson entrar no meio-campo. Não se sabe, porém, quem vai ser sacado da equipe para a entrada do jovem

20:45 Apesar de ainda não estar definido oficialmente, o Sport poderá ter novidades na escalação, já que fechou a preparação com treino fechado

Boa noite, leitores da VAVEL! Acompanhe ao vivo online todas as emoções do duelo entre Joinville x Sport ao vivo. A partida será disputada nesta quarta-feira (19) às 21h45, na Arena Joinville, em Joinville e na VAVEL Brasil

Serão poupados para logo mais o volante Rithely, o meia Diego Souza e os atacantes André e Rogério, deixando em aberto quem vai ter a chance de jogar. Certeza é a entrada do jovem Juninho, que deixou o clube com a vantagem, Everton Felipe e Lenis, enquanto Rodrigo pode voltar à cabeça de área disputando espaço com Leandro Pereira, modificando o esquema tático

Com isso, o sistema defensivo titular no clássico diante do Náutico segue mantido. Do meio para frente, entretanto, ocorrem as alterações entre os 11

De fora pelo quarto jogo consecutivo, o zagueiro Ronaldo Alves segue com problemas na coxa direita. Diferentemente do primeiro confronto contra o Coelho, quando Matheus Ferraz foi o substituto, Henríquez ganha uma vaga

Pelo lado do Sport, entretanto, o mistério é ainda maior. Certo mesmo é a ausência de cinco titulares, sendo quatro por conta de desgaste muscular e um por lesão

Os meias Breno e Alex Ruan, que iniciaram entre os 11 contra o Leão, vão ser mantidos. Bruno Batata, autor do gol tricolor no jogo da Ilha do Retiro, deixa a titularidade para Marlyson, descansado e que entra por opção do comandante

Já no meio-campo, são duas novidades no JEC. Na cabeça de área, Danrlei foi recuado e abre espaço para a entrada de Roberto ao lado de Tinga. Na armação, o experiente Lúcio Flávio sai para o jovem Bruno Rodrigues

Na defesa, espera-se que o zagueiro Henrique Mattos e o lateral-esquerdo Gustavo sejam sacados da equipe. Em seus lugares, devem entrar Danrlei e Fernandinho, conforme indicou o treinador Fabinho Santos

Precisando vencer para garantir a vaga, o Joinville deve entrar modificado em relação ao duelo de ida. Ao que tudo indica, serão cinco mudanças no time titular, com apenas o gol permanecendo inalterado