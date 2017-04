Juventus segura pressão do Barça e carimba passagem à semifinal

A Juventus suportou a pressão do Barcelona no Camp Nou, nesta quarta-feira (19), pelo segundo jogo das quartas de final da Uefa Champions League, e se classificou à próxima fase da competição. A solidez defensiva da Vecchia Signora se sobressaiu ao poderoso ataque blaugrana, deixando o placar zerado durante a partida.

A Juve, que venceu a partida de ida contra o Barça, em Turim, por 3 a 0, junta-se a Atlético de Madrid, Real Madrid e Monaco no grupo dos classificados à semifinal. O sorteio para decidir os semifinalistas ocorrerá na sexta-feira (21), às 8h (de Brasília), em Nyon, Suíça.

Agora, ambos os clubes passam a pensar em seus respectivos campeonatos nacionais. No domingo (23), a Juventus receberá o Genoa, no Juventus Stadium, em Turim, às 15h45, pela 33ª rodada da Serie A. O Barcelona, por sua vez, terá pela frente o El Clásico contra o Real Madrid, no mesmo dia e no mesmo horário. O jogo será disputado no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 33ª rodada da La Liga.

Primeiro tempo truncado e sem gols

A partida no Camp Nou começou muito equilibrada. Duas equipes marcando alto. Os goleiros ficaram os dez minutos iniciais apenas observando o duelo. Higuaín foi o primeiro a tentar uma finalização: “tabelou” com o adversário, e soltou uma bomba, que subiu por muito. Rakitic devolveu na mesma moeda, só que seu chute, na entrada da área, sumiu mais que o do atacante da Juventus.

A grande chance do Barcelona saiu do pé canhoto de Messi, que, próximo à marca do pênalti, bateu à direita de Buffon, em uma chance que o camisa 10 não costuma desperdiçar. Embora a finalização de Messi tenha ido para fora, ela serviu para evidenciar a ascensão do Barça no confronto. Não à toa, quando a Juventus não tinha a posse de bola, Mandzukic recuava à linha defensiva e fechava o lado esquerdo, evitando as investidas do ataque blaugrana por aquele setor.

O Barcelona se mostrava também um time muito irritado em campo, sobretudo com a arbitragem do holandês Björn Kuipers. Segundo os jogadores culés, o juiz estava deixando de apitar algumas faltas a favor do time espanhol. Mas, aos 43 minutos, os jogadores bianconeri foram quem passaram a questionar o árbitro, uma vez que Neymar foi advertido apenas com cartão amarelo após cometer falta dura em Pjanic.

Barça tenta, mas para em solidez defensiva da Juve

No segundo tempo, o Barça se mandou ainda mais ao ataque para tentar a virada histórica. Neymar era quem mais buscava destrancar a sólida defesa da Juventus. Em jogada individual, o brasileiro partiu com a bola dominada no meio-campo, fez fila, e quase marcou um golaço.

Porém, à medida que a equipe culé se lança ao campo ofensivo, brechas eram geradas na defesa. Cuadrado, meia-direita da Juve, teve duas chances de estufar as redes de Ter Stegen, mas suas finalizações foram para fora. O Barcelona, no entanto, não demorou a responder. Messi, em duas arremates da entrada da área, quase tirou o grito de gol da garganta dos torcedores no Camp Nou.

Aos 58 minutos, o técnico Luis Enrique colocou o atacante Alcácer em campo no lugar de Rakitic. Assim, o time passou a atuar em um 4-2-4 ultraofensivo. A certa altura do confronto, o Barça era o único time que propunha jogo. Em boa jogada de Messi, Sergio Roberto finalizou forte, de canhota, levando muito perigo à meta de Buffon.

Massimiliano Allegri, comandante da Juventus, fechou de vez a Juventus ao trocar o atacante Dybala, que voltava de lesão, pelo zagueiro Barzagli, colocando em prática um 5-3-2. O Barça fez de tudo, mas não conseguiu penetrar a sólida defensa da Juventus, e a passagem à semifinal ficou com os italianos.