Em amistoso de pré-temporada, Fluminense Guerreiros joga bem e vence Nova Friburgo Yetis

A primeira partida do Fluminense Guerreiros não poderia ter sido melhor. Com excelente público nas Laranjeiras, o time de futebol americano do clube fez seu amistoso contra o Nova Friburgo Yetis que já foi campeão do esporte no Brasil. Demonstrando uma boa linha ofensiva, que facilitou bastante o trabalho dos running backs, principais destaques tricolores no jogo, a equipe da casa foi bem e não deu chances aos adversários da Região Serrana, vencendo por 14 a 6.

Em jogo marcado por muitas faltas no primeiro tempo, o Fluminense apostou bastante em seu jogo corrido e teve como destaque o FB Bruno Andrews, responsável por quebrar muitos tackles durante o jogo. Contando com uma boa atuação de sua linha ofensiva, os Guerreiros anotaram um TD e um field goal no primeiro tempo, saindo com a vantagem.

Na segunda etapa, um safety logo na primeira campanha deu mais dois pontos aos donos da casa. Na sequência, mais um FG garantiu mais três pontos. Recebendo a bola novamente, o time do Nova Friburgo Yetis conseguiu uma boa campanha, apostando na mobilidade do QB Arthur Faria, e anotou um touchdown já no último quarto, dando números finais à partida.

Guerreiros cometem muitas faltas, mas anotam nove pontos no primeiro tempo

No primeiro tempo, o que se pôde observar era um pouco de nervosismo da parte do Fluminense Guerreiros. Nos primeiros minutos da equipe em campo, muitas faltas, principalmente da linha ofensiva, o que minava os avanços do time. No entanto, comandados pelo quarterback Edgard, os donos da casa conseguiram uma boa campanha, dando prioridade ao jogo corrido com o fullback Bruno Andrews, um verdadeiro trator, e o RB Victor Oliveira, ambos quebrando muitos tackles.

Aproveitando boas jogadas mais profundas com o WR Marcos Paulo, que chegou a anotar um TD, revertido por conta de uma falta, o time da casa deu ao kicker Leonardo Foligni a oportunidade de abrir o placar no primeiro quarto. A defesa tricolor foi bem-sucedida segurando o jogo corrido adversário e retomou a posse após interceptação de Lucas Gonçalves. A campanha culminou num TD do QB Edgard Monteiro, num sneak a partir da linha de uma jarda.

Após novo chute inicial, os Yetis forçaram o jogo corrido, mas não conseguiram a primeira descida após uma 4ª para 1 e só não sofreram mais um touchdown porque o WR Derek, com a camisa número 9, sofreu um fumble na linha de 5 jardas. Com menos de um minuto no placar, o time de Nova Friburgo não teve tempo de conduzir mais uma campanha pelo campo inteiro e o jogo foi para o intervalo.

Yetis concedem safety, mas anotam TD e equilibram jogo no fim

A primeira campanha dos Yetis foi aniquilada pela defesa do Fluminense, que conquistou um sack e um tackle para perda de jardas. Na quarta descida, um snap muito ruim fez a bola passar por cima do punter de Nova Friburgo e acabou ocasionando um safety e a devolução de bola para o ataque tricolor. No retorno, Marcos Paulo avançou até a linha de 19 jardas e deu excelente posição de campo aos Guerreiros. A defesa dos Yetis foi bem e permitiu apenas um field goal, convertido por Leonardo Foligni.

Comandados por Arthur Faria, QB reserva, os Yetis foram bem no jogo corrido, vencendo a batalha nas trincheiras e ganhando terreno. Contando com uma interferência de passe e grande avanço, o time de Nova Friburgo ganhou excelente posição de campo e chegou a posição de chutar um FG, que acabou não sendo necessário, porque Biro-Biro recebeu excelente passe e foi para a endzone, diminuindo a vantagem tricolor.

Tentando queimar o relógio, os Guerreiros tiveram problemas para avançar e foram forçados a devolver a posse com um punt, dando aos adversários a chance de uma última campanha para empatar o jogo. Depois de quase sofrer uma interceptação, Arthur Faria conseguiu conectar com seu WR Roger Martins e levou o time até a redzone. Precisando do TD, o quarterback tentou quatro jogadas de passe, mas não conseguiu recepção e a bola voltou ao time da casa, que precisava apenas de um 1st down para garantir a vitória. Edgard, de volta em campo, foi o responsável por fazer explodir a torcida presente no Estádio Manoel Schwartz.