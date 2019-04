Robinho e Richard são apresentados no Fluminense e afirmam viver um sonho

O Fluminense apresentou nesta quinta-feira (17) mais dois reforços visando a sequência da temporada: o meia-atacante Robinho, ex-Figueirense, e o volante Richard, ex-Atibaia. Eles foram apresentados no CT Pedro Antônio ao lado do vice-presidente de futebol Fernando Veiga. Embora tímidos, os novos jogadores se mostraram motivados:

''Estou vivendo um sonho. Comecei a jogar futebol com 19 anos na base, fiz um ano só de sub-20 e já subi. Graças ao presidente e a diretoria do Atibaia, que confiaram no meu futebol, graças a Deus estou aqui. Continuar jogando a minha bola para ajudar o Fluminense. Fui bem recebido, estou muito feliz. Vou dar meu melhor para ajudar a equipe. Só conhecia os jogadores pela televisão (risos). Mas o entrosamento vem rápido'', disse Robinho.

''É difícil falar aqui, muitas câmeras. Nunca imaginei. Nos clubes pequenos nem tem câmera direita, uma ou duas. Estou até nervoso. Todo jogador sonha com isso. Até um ano atrás eu passei por várias fases da vida, até pensei em parar de jogar. Parecido com a história do Robinho, comecei a trabalhar com carga de caminhão, foi onde que eu pedia para Deus abrir as portas. Uma pessoa de São Paulo me ajudou, excursão para fora do país. Fui sem receber nada'', contou o outro reforço tricolor, Richard.

Sobre a forma de jogar, Robinho se comparou ao Richarlison, que deixou o clube rumo ao Watford, da Inglaterra: ''Jogo aberto e me sinto mais à vontade nessa posição. Acho que as características são parecidas com a dele e acho que por isso que estou aqui. Mas onde o professor precisar eu jogo.''

Com 1,91m de altura, já Richard afirmou não ter preferências: ''Sou aquele que gosta de chegar na frente. Sei marcar também, tenho boa altura e espero ajudar a equipe da melhor maneira possível. (...) Estou disponível como primeiro ou segundo volante, como o Abel preferir.''

O nome de ambos ainda não está no BID (Boletim Informativo Diário), mas a tendência é que estejam até nesta semana. O contrato de Robinho é de quatro anos, com o clube tendo 50% dos direitos econômicos. Já Richard chega por empréstimo até dezembro.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Ficha técnica - Robinho

Nome: Robson Azevedo da Silva

Nascimento: 21/7/1995 - 22 anos

Altura: 1,78 m

Posição: meia-atacante

Clubes: Confiança-SE, Atibaia-SP e Figueirense

Ficha técnica - Richard

Nome: Richard Candido Coelho

Origem: Campinas (SP)

Data de Nascimento: 18/02/1994 (23 anos)

Altura: 1,91m

Peso: 76kg

Clubes: Atlético Sorocaba, Comercial e Atibaia.