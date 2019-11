Resultado Bolívia x Brasil pela Eliminatória da Copa do Mundo 2018 (0-0)

Um grande abraço e até lá!

O Brasil para na atuação monstruosa de Lampe, apenas empata, mas joga muito bem na altitude.

94' Acabou!

93' Minuto final.

92' Bolívia tenta em lançamento, mas o juiz para por impedimento.

91' Brasil domina a partida, mas para em Lampe. Perdeu muitos gols.

90' Mais quatro de jogo.

89' Brasil tem falta lateral. Um mini-escanteio.

88' OPAAAAAA! Neymar contra dois, meteu uma caneta. UMA CA NE TA no marcador.... Falta nele.

87' Neymar apanhando mais que carne de terceira em campo.

86' PERDEEEEU! Dani mandou novamente para Gabriel Jesus, que se jogou na bola, testou e mandou fora do gol!

85' Reta final de partida.

84' Brasil segue perdendo uma vida de gols.

83' É a atuação da vida do goleiro boliviano.

82' INACREDRITAVEL LAAAAAAAMPE! Neymar meteu na cabeça de Gabriel Jesus, que testou da pequena área e o goleiro novamente fez um milagre!

81' MUDA O BRASIL: Sai Paulinho e entra Fernandinho.

80' Brasil segue perdendo um caminhão de gols na altitude.

79' MUDA A BOLÍVIA: Arce sai e entra Saucedo.

78' Agora foi Paulinho quem escorou de cabela e mandou em linha de fundo. Tiro de meta.

77' LAAAAAAMPE! Agora foi Willian quem sentou o pé direito. O goleiro novamente fez a defesa!

76' OLHA O ARCE AÍ! Marcelo Moreno escora cabeceio para o meio da área e Arce surge livre, livre. Ele foi dar um voleio e............... Jesus amado.

75' LAMPE DE NOVO! Neymar faz um salseiro pela esquerda, bate rasteiro sem força e Gabriel Jesus abriu as pernas para não tocar em impedimento. Lampe salvou.

74' Ataque boliviano parado por impedimento de Moreno.

73' Willian cruza rasteiro da direita e Lampe cai pra defender.

72' Renato Augusto muito inteligente e tático hoje.

71' Brasil marcando bem e dominando a partida.

70' PRA FOOOORA! Sem tanta força, com muito jeito. A bola queimou a trave. Lampe só olhou!

69' Falta frontal, pertinho da área, extremamente perigosa. Neymar na bola.

68' AMARELO, VALVERDE. Neymar ia entrando com bola e tudo na área e tomou o rapa a dois passos da área.

67' Bolívia adianta suas linhas de marcação.

66' Paulinho muito bem ao lado de Casemiro.

65' MUDA O BRASIL: Sai Coutinho e entra Willian.

64' Coutinho muito mal em campo.

63' Cruzamento da direita e Alisson sai tranquilo do gol.

62' Torcida boliviana bem brava com a arbitragem.

61' Dani busca Neymar no facão, mas mandou em tiro de meta.

60' IMPRESSIONANTE LAMPE! Neymar recebe lançamento quase sem ângulo e mandou um foguete de esquerda. Lamp fechou o olho, se protegeu e.... defendeu de cabeça!

59' Lampe tá salvando tudo com as mãos, mas com os pés......

58' MUDA A BOLÍVIA: Entra Alvarez e sai Fierro.

57' Neymar toma logo no joelho. Falta nele.

56' Muito bom jogo do Brasil. Para no goleiro boliviano.

55' TRAVAAAADO! Gabriel Jesus mete Neymar na esquerda. No mano, parte em diagonal, deixa dois marcadores sem pai e mãe, mas foi travado por baixo na hora do chute.

54' Brasil cansando de perder gols.

53' PERDEU DE NOVO! Casemiro lança Neymar. O goleiro ficou no meio do caminho, ele tentou dar de cobertura, pegou mal na bola e mandou na mão do goleiro.

52' Alex Sandro fazendo um jogo bem consistente. Ganhando pontos com Tite.

51' Neymar enfia para Gabriel Jesus, mas bandeira anotou impedimento.

50' Arce tentava lance na linha de fundo, caiu, pediu pênalti, mas naaaaada.

49' Torcida brasileira se faz presente na Bolívia.

48' Bolívia chegava com Fierro, mas bandeira anotou impedimento.

47' NA TRAAAAAVE! Alex Sandro manda na área, Paulinho chega fulminante, desvia e Lampe toca na bola, manda no poste esquerdo e salva mais uma vez.

46' Neymar tenta primeira arrancada e sofre falta.

45' MUDOU A BOLÍVIA: Entra Castro e sai Justiniano.

45' Começou!

A bola vai rolar novamente.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Vamos esperar um segundo tempo mais emocionante e intenso.

Bolívia é muito fraca e só assustou em chutes de fora.

Ritmo lento, Brasil trocando passes sem intensidade, mas perdeu um caminhão de gols.

47' Acabou.

46' NO TRAVESSÃÃÃÃÃO! Bejarano solta um foguete de fora. A bola pega no travessão, na linha do gol e não entra! Impressionante!

45' LAAAMPE! Dani mandou um foguete de muito longe e Lampe espalma em escanteio.

44' Mais dois de jogo.

43' A cada replay do lance anterior fica mais inacreditável o gol perdido.

42' INACREDITÁVEL! Paulinho enfia para Neymar. Era ele e o goleiro. Fintou na canhota, Lampe tocou na bola, Neymar se ajeitou, bateu firme e o zagueiro tirou de cabeça. No rebote, Neymar fintou o goleiro e o outro zagueiro, bateu novamente e de novo a zaga tirou, mas com os pés!

41' Reta final de jogo.

40' LAMPE DO CÉU.... O goleirão foi sair jogando e quase entregou a rapadura no pé de Gabriel Jesus.

39' Daqui a pouco começa na Venezuela: Venezuela x Uruguai. Jogo que pode selar a ida uruguaia.

38' LAAAAAAAAAAAAAAMPE DE NOVO! Neymar manda na área, Paulinho faz o corta-luz e Gabriel Jesus fica sozinho. Ele bate no canto esquerdo e Lampe novamente defendeu! E de rosto!

37' Miranda foi afastar de cabeça e testou pra trás. Lance estranho.

36' Brasil não força chutão, tenta trocar passes e sair no chão.

35' Machado arrisca de fora e.......... isola.

34' Dani tenta cruzamento da direita, mas mandou um tijolo em linha de fundo. Tiro de meta.

33' O Brasil domina a posse e tenta chegar nos passes curtos.

32' LAAAAAAAAAAAAAMPE! Gabriel Jesus ganha de dois zagueiros, toca para Neymar, que bate na saída de Lampe, que faz mais uma enorme defesa!

31' Mais uma seleção confirmada: a Inglaterra carimba também sua vaga no Mundial.

30' Na América do Sul, o Uruguai pode confirmar presença na Rússia hoje.

29' Na Europa, a Alemanha acaba de confirmar o passaporte para a Copa do Mundo.

28' MUDA O BRASIL: Sai Thiago Silva e entra Marquinhos.

27' Thiago Silva sentindo. Desaba no gramado e não deve seguir em campo.

26' OOOOPA! Escanteio de Neymar, Miranda entrou livre para finalizar, o zagueiro acompanhou, caíram todo mundo e o juiz mandou seguir.

25' LAAAAAAAAAMPE! Agora o Brasil acelerou pelo meio e Neymar bateu forte de fora da área. O goleiro se esticou todo pra espalmar em escanteio.

24' Jogo bem fraco e lento na Bolívia.

23' Tite pede Seleção com posse e sem forçar jogadas.

22' Brasil com sete pendurados. Suspensão só é levada para a Copa do Mundo em caso de expulsão.

21' Sarrafada em Gabriel Jesus. jogo parado.

20' Bolívia tenta crescer no jogo.

19' Gramado irregular dificulta troca de passes.

18' Jogadores brasileiros dosando a intensidade e a velocidade em campo.

17' MINHA NOOOOOOSSA! Arce bate escanteio pra entrada da área, chute de primeira de Machado e Alisson olhou. A bola queimou a trave direita.

16' Cruzamento da direita e Miranda afasta de cabeça. Escanteio.

15' Neymar carrega, tabela com Paulinho e a zaga boliviana afasta o perigo.

14' QUASE! Arce bate escanteio, Moreno desvia, Bejarano tenta de voleio, mas passa por ele e sai.

13' Arce cruza da direita, Paulinho desvia e afasta em escanteio.

11' Brasil não pode confundir lentidão com calma e desatenção.

10' Neymar busca Gabriel Jesus, que chuta cruzado sem ângulo e a zaga afasta.

9' Fierro e Casemiro dividem e o boliviano fica sentindo no gramado.

8' Começo leeeeeeeeento de partida.

7' Arce foi lançar Moreno e saiu um tijolo em linha de fundo.

6' Foi no Hernando Silles que o Brasil perdeu a primeira partida nas eliminatórias. E foi com frangaço de Tafarell.

5' É lá e cá. Altitude complica o Brasil.... mas complica a Bolívia também.

4' Cilindros de oxigênios estão postos no banco de reserva. Coisa é feia em La Paz.

3' Brasil tenta dois lançamentos e a bola ficou fácil com o goleirão.

2' Brasil troca passes para não ter tanto desgaste.

1' OOOOOOOOOOOOPAAAA! Neymar arriscou da entrada da área e a bola saiu da órbita terrestre.

0' Começou!

Vamos, Brasil!

Brasil com camisa amarela, calção e meias azuis.

Bolívia com camisa verde, calção e meias brancas.

Os times cumprem o protocolo, fazem todo aquele teatro e já já a bola rola.

São 3.600 metros de altitude. Já estou passando mal só de pensar.

Agora é o Hino da Bolívia, em La Paz.

Equipes sobem ao gramado e se perfilam para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Faz sol, mas nem tanto calor. 20º na tarde boliviana.

Será o primeiro jogo dessa penúltima rodada e único nesse horário. Mais tarde a bola rola para outras partidas importantes, como Argentina x Peru, na Bombonera.

Último jogo na Bolívia teve goleada brasileira: em 2013, 4-0 em Santa Cruz de la Sierra.

Brasil já classificado. Bolívia já eliminada. Partida apenas para cumprir o protocolo.

Público segue chegando no estádio. O palco da partida estará longe de ficar lotado.

A Seleção Brasileira com Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro; Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus.

A Bolívia com Lampe; Diego Bejarano, Raldes, Valverde e Gutiérrez; Morales e Justiniano; Juan Arce, Juan Fierro e Machado; Marcelo Moreno.

Equipes escaladas e definidas no Hernando Silles!

Outro nome conhecido na Bolívia será Pablo Escobar, figura carimbada na Libertadores e no Strongest. Recentemente fez um gesto diferente para o banco de reservas chileno.

A Seleção está pronta e definida. Casemiro será capitão pela primeira vez e Coutinho retorna ao time titular na vaga de Willian, que atuou nas rodadas passadas.

A expectativa na Bolívia é bem baixa para esse jogo. Menos da metade dos ingressos foram vendidos para a partida de logo mais.

Novamente, a altitude é a maior da equipe, que ainda terá Marcelo Moreno, artilheiro da Seleção, além de Arce, de passagem histórica no Corinthians.

A Bolívia não tem mais nada a fazer. Eliminada, sem chances de classificação, agora cumpre tabela e recebe o Brasil em sua casa.

A rodada final terá a Seleção recebendo o Chile em São Paulo. Depois, é se preparar para a Copa do Mundo.

Na rodada passada, empate em Barranquila contra a Colômbia. Empate que foi um bom resultado em meio aos problemas.

O Brasil já garantiu a classificação e a primeira posição na tabela, mas quer manter a invencibilidade e tentar igualar a melhor campanha da história do torneio.

E quem já está garantido é a Seleção Brasileira. A primeira nação carimbada cumpre tabela viajando até a altitude de La Paz, encarando a Bolívia pela penúltima rodada da eliminatória sul-americana.

A data-Fifa reserva grandes confrontos e decisões, já que será nesse fim de semana que conheceremos a grande maioria das seleções que irão ao Mundial 2018, na Rússia.

Amigo leitor, seja bem-vindo à VAVEL Brasil. Hoje é dia de muito futebol internacional com as seleções entrando em campo para a penúltima partida antes do fim da temporada.