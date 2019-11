Resultado Santa Cruz x Náutico na Série B 2017 (2-3)

GOOOOOOL DO NÁUTICO!!!!

AMARELOU! Yuri recebe cartão por falta no adversário

GOOOOOL DO SANTA CRUZ!!! João Paulo marca o gol da virada para o Tricolor

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Santa Cruz 1 X 1 Náutico

47' Derley quase vira o placar, mas Jeferson manda para escanteio

45' GOOOOOOOOOOL DO SANTA!!!!! Anderson Salles, de falta, marca um golaço e deixa tudo igual no Arruda.

45' Falta para o Santa Cruz

Juíz da três minutos de acréscimo

43' Jogo paralisado para atendimento de Dico

35' Ricardo Bueno chega na pequena area mas é desarmado por Breno Calixto

32' GOOOOOOOOL DO NÁUTICO!!!! William apareceu livre dentro da área e mandou de cabeça para o fundo da rede, abrindo o placar

25' Bruno Paulo livrou e chutou para Jeferson espalmar. A bola bateu na trave e foi para escanteio

22' André Luis cobrou escanteio, Derley subiu mais que o goleiro, mas a bola foi por cima do gol

15' Escanteio para o Náutico

12' - Bruno Paulo driblou o zagueiro e tocou para João Paulo. O meia encheu o pé, mas a bola foi para fora

10' - Ricardo Bueno cai na área e pede pênalti. Arbitragem manda seguir

8' Andre Luis bateu cruzado e Jeferson defendeu. Bruno Paulo pegou o rebote do goleiro, mas não conseguiu encerrar a jogada

7' Bruno Paulo passa a bola para Yuri, que foi perdeu a bola e ganhou escanteio para o Santa Cruz

5' Jogada trabalhada do Santa. Nininho dribrou o zagueiro e passou para João Paulo, que não conseguiu finalizar

3' Bruno Paulo tenta jogada pela linha de fundo, mas a bola sai e juíz da tiro de meta para o Náutico

2' Escanteio para o Náutico. Rafinha cobra e zaga tricolor afasta

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Times perfilados para cantar o hino nacional brasileiro. A faixa repudiando ao racismo é em apoio a campanha do MPPE.

Será respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao radialista Luís Cavalcante, que faleceu nesta sexta (4)

Goleiros do Santa Cruz no aquecimento.



Time Alvirrubro no aquecimento.



Banco de reservas Timbu: Busatto, Bruno, Rafael Ribeiro, Schuster, Manoel, Leilson, Cal Rodrigues, Iago Silva, Jobson, Joazi e Léo Carioca.

NÁUTICO ESCALADO! Jeferson; David, Breno Calixto, Aislan e Henrique Ávila; Amaral, Rafinha, Bruno Mota e Miranda; Dico e William

O atacante Grafite, com dores na região do tendão de aquiles foi vetado da partida

Banco de reservas Tricolor: Lucas Silva, Walber, Bruno Silva, Sandro, Lucas Gomes, Marcílio, Jeremias, William Barbio, Augusto e Halef Pitbull

SANTA CRUZ DEFINIDO! Júlio César; Nininho, Salles, Guilherme Mattis e Yuri; Ananias, Derley e João Paulo; André Luis, Bruno Paulo e Bueno

Santa Cruz e Náutico fazem "clássico dos desesperados" no Arruda

Para apitar o clássico, a Confederação Brasileira de Futebol traz um trio de arbitragem de São Paulo, com o árbitro Thiago Duarte Peixoto tendo como assistentes Rogerio Pablos Zanardo e Vitor Carmona Metestaine. O quarto árbitro do jogo será José Washington da Silva (PE)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Santa Cruz x Náutico ao vivo no Estádio do Arruda. A transmissão começará na hora da partida, às 16h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Timbu deve entrar em campo com: Jefferson, Léo, Breno Calixto, Aislan (Feliphe Gabriel ou Léo Carioca) e Ávila; Amaral, Diego Miranda e Bruno Mota; Rafinha, William e Dico

Caso Aislan não reúna condições de atuar, Roberto Fernandes tem três opções para fazer a dupla com Breno Calixto na zaga. São eles: Feliphe Gabriel e Rafael Ribeiro e Léo Carioca.

Os volantes Amaral e Diego Miranda se recuperaram de dores musculares e treinaram normalmente durante a semana. A única dúvida é o zagueiro Aislan, que com dores nas costas, não participou dos últimos treinos da equipe

Para a partida, o treinador alvirrubro terá o desfalque do meia Giovanni, que durante a semana pediu desligamento do clube. Além dele, Renan Paulino também não joga, pois está no departamento médico, assim como o atacante Iago e o volante Schuster, ambos na transição

Com Thiago Primão e Tiago Costa vetados, Santa deve entrar em campo com: Julio Cesar, Nininho (Walber), Anderson Salles, Guilherme Mattis e Yuri; Derley, João Ananias e João Paulo; Bruno Paulo, Ricardo Bueno e Grafite

“Conversamos muito sobre a importância do jogo, de tirar proveito de jogar em casa e fiz o que vinha fazendo. Não teremos nenhuma novidade e trabalhamos muito na cabeça dos jogadores e no entendimento que não podemos perder a esperança.”

Martelotte vem trabalhando o lado psicológico da equipe, na tentativa de fixar a importância do duelo, mostrando que a esperança não pode ser perdida

“Não tem surpresa (na escalação). A gente tem tomado um certo cuidado com os treinamentos. É para ter uma privacidade em um momento difícil do campeonato. Você precisa ter uma tranquilidade. Temos situações que temos tido a necessidade de mudar a equipe e isso vem do fato de suspensões e até de problemas médicos. Outras necessidades são no que entendo que seja melhor para a equipe. É uma semana de clássico, decisivo e o que pudemos utilizar de vantagem, nós iremos”, explicou.

O técnico Marcelo Martelotte manteve treinos fechados durante a semana para montar a equipe Tricolor, afirmando que o momento pede privacidade

Se a partida terminar empatada e sem expulsões, o vencedor será decidido no sorteio. Que está marcado para o dia 6 de novembro, segunda-feira, às 16h30, na sede da FPF

As equipes estão empatados em todos os critérios para levar a Taça. Mesmo número de pontos (nove), mesmo número de gols marcados (seis) e também quantidade igual de expulsões: Jaime (Santa) e Dudu (Náutico)

O homenageado é ex-lateral-direto e treinador das categorias de base do Náutico. Como jogador possui vários títulos pelo Timbu, como o hexacampeonato pernambucano (1963 a 1968) e o tricampeonato do Norte (1965, 1966, 1967). Pelo Santa, ele foi pentacampeão estadual (1969 a 1973)

Em comemoração aos 100 anos do Clássico, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) decidiu premiar com a "Taça Gena" a equipe que se desse melhor no fim dos embates nessa temporada

O Tricolor está na 18ª colocação, a seis pontos do CRB, primeiro time fora do Z-4. Enquanto isso, o Timbu é o 19º, a dez pontos atrás da equipe alagoana

Intitulado de Clássico das Emoções, dessa vez, o embate está sendo chamado de Clássico dos Desesperados, isso porque a situação das equipes na Série B é dificílima

Será a oitava vez que as equipes se enfrentam em 2017. Entre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Série B, foram sete duelos, com duas vitórias para cada lado e três empates

Hoje vamos com Santa Cruz x Náutico ao vivo pela 33° rodada da Série B. Confira todos os lances com a VAVEL Brasil. A partida está marcada para às 16h30 (horário de Recife), no Arruda