Resultado Millonarios-COL x Corinthians na Copa Libertadores 2018 (0-0)

50' Fim de jogo! O Corinthians estreia com empate sem gols na Copa Libertadores da América.

49' UHHHHHH! Carillo bate da meia-lua, a bola passa perto e assusta Cássio.

46' Quase! Lucca arranca pela lateral direita, toca para trás e a bola encontra Jadson, que finaliza com perigo mas o árbitro paralisa a jogada por ter visto mão do camisa 10.

45' Foram adicionados mais cinco minutos de acréscimo.

44' Montoya cruza e a zaga do Corinthians afasta de qualquer jeito. Os donos da casa vêm pra cima neste final de jogo.

41' Fariñez defende a falta de soco e afasta para o Millonarios.

41' Substituição no Corinthians: Sai Romero, entra Lucca.

40' Renê Júnior recebe falta próximo à área do Millonarios.

39' Cartão amarelo para Duque.

38' Substituição no Millonarios: Sai David Silva, entra Carillo.

38' Cartão amarelo para Cássio

36' Escanteio para o Corinthians, após a zaga colocar pra fora a bola alçada por Jadson.

34' Quase! Montoya recebe na entrada da área e chuta travado para a defesa de Cássio.

33' Afasta a zaga e o Corinthians recupera.

32' Escanteio para o Corinthians.

29' Quase! O Millonarios responde, Duque encontra Ovelar em passe entre os zagueiros, mas Cássio sai nos pés do atacante e faz a defesa.

28' UHHHHHHHHH! Jadson arranca do meio de campo, pega a defesa do Millonarios desatenta e chuta com perigo.

28' Substituição no Millonarios: Sai Huérfano, entra Montoya.

25' Na batida da falta por Jadson, Fariñez sai de soco e afasta o perigo.

25' Sheik em sua primeira participação é derrubado à direita da área e é falta para o Corinthians bater.

24' Substituição no Corinthians: Sai Mateus Vital, entra Emerson Sheik.

24' Ovelar tenta o contra-ataque lançando Del Valle, mas o atacante derruba Renê Júnior e faz a falta.

21' O Millonarios fica com a bola, enquanto o Corinthians se recua todo em seu campo.

19' Substituição no Millonarios: Sai Quinoñez, entra Ovelar.

17' No TRAVESSÃO!!!! A bola sobra para Henrique, que vira, chuta forte, mas a bola sobe demais e explode no travessão.

16' O Corinthians acelera o jogo com Fagner e Romero, que consegue um escanteio após disputa na linha de fundo.

12' Substituição no Corinthians: Sai Clayson, entra Júnior Dutra

11' Escanteio para o Corinthians que é afastado pela defesa do Millonarios, onde já ligam um contra-ataque que é parado com falta por Gabriel, que recebe cartão amarelo.

10' Cartão amarelo para Dominguez.

7' Quase! Quinoñez cruza, David Silva domina, corre para a linha de fundo e toca de calcanhar para Huérfano, que tira demais a bola e manda para fora. A chance mais clara do jogo até aqui.

6' Pra fora!!!! O Corinthians toca a bola, Renê Júnior serve Jadson na área, que abre para Mateus Vital. O meio-campista bate forte, mas a bola vai pra fora.

3' Pra fora! Quinoñez, dribla três jogadores na linha de fundo e chuta cruzado, com força, mas a bola vai pra fora.

1' UHHHHHHH! Fagner cruza na área e Fariñez sai estranho na bola, defendendo para os pés de Jadson, que foi desarmado pela defesa.

As duas equipes voltaram sem mudanças do vestiário.

0' Começou o segundo tempo!

47' Fim de primeiro tempo!

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

43' Silva cruza na ponta da área, a bola encontra Del Valle, sozinho, mas o atacante cabeceia pra fora.

42' UHHHHHHH! Em bola alçada na área, Cássio sai no soco, a bola sobra e Del Valle chuta, mas Henrique entra na frente e bloqueia o chute.

41' Cartão amarelo para Renê Júnior.

40' Jadson bate a falta direto e Fariñez defende sem dificuldade.

39' Falta para o Corinthians bater. Clayson vai pra cima da marcação e é derrubado. A bola está um pouco longe da área, mas Jadson se posiciona para lança-la.

36' Pra fora! Del Valle dá uma 'casquinha' na bola em cruzamento, a bola sobra para Huérfalo, que corta o zagueiro Henrique e bate pra fora.

35' O Millonarios segue buscando agredir o Corinthians, mas as jogadas acabam sendo neutralizadas pela defesa

31' UHHHHHH! Romero recebe bola enfiada de Jadson, arranca pela área, mas fica sem ângulo e chuta em cima do goleiro, Fariñez.

26' O Corinthians tem a posse de bola, mas peca do meio para frente.

22' UHHHHHH! Quinoñez cruza para dentro da área e a bola por pouco não encontra Duque, que vinha se antecipando à Henrique.

20' O Millonarios se soltou na partida e leva perigo ao Corinthians, que por sua vez, erra muitos passes e não consegue criar jogadas ofensivas.

19' Palacios recebe bola pela direita, arranca e toca para Del Valle que cruza com perigo, mas não encontra ninguém na área.

17' UHHHHH! Na batida da falta, a bola foi desviada para Del Valle, mas Henrique apareceu e afastou de qualquer maneira.

16' Falta para o Millonarios bater à direita da área. Maycon derrubou Palacios que foi advertido verbalmente pelo árbitro.

12' Gol impedido do Millonarios. Del Valle pela terceira vez em clara condição ilegal em menos de 15 minutos de partida.

10' Afasta a zaga! Quinoñez arranca pela lateral esquerda e cruza. A bola era para Huérfano, mas Maycon se antecipa e acerta um 'chutão na bola.

7' O Corinthians não se mostra desconfortável na partida e toca a bola sem muita dificuldade. Contudo, a marcação do Millonarios é forte e muitas vezes faltosa, o que gera a constante paralisação da partida.

5' Pra fora! Del Valle arrisca de fora da área, mas a bola vai para fora, próximo ao gol.

5' Fagner levanta a bola na área e o goleiro Fariñez sai no soco, afastando a redonda para longe.

4' Falta na lateral direita, próximo à área do Millonarios, em cima de Mateus Vital.

0' Apita o árbitro! Está dada a largada para mais uma Libertadores.

O hino do Brasil não tocou nem até a metade, mas, são coisas comuns na Libertadores. Agora, o hino nacional colombiano toca.

Equipes perfiladas no centro do campo. O hino nacional brasileiro esta tocando no momento.

Boa noite, Torcedor! A partida já está próxima de começar. As duas equipes estão aguardando a subida para o gramado.

Júnior Dutra é o único centroavante de origem inscrito pelo Corinthians, que inscreveu 31 jogadores para a competição, deixando de fora o turco, Kazim, que também é atacante, e mais duas vagas em aberto para futuros reforços.

Para o lugar do camisa 26, o recém-contratado, Mateus Vital é quem deve estrear na equipe titular pela Libertadores. Ademais, Fábio Carille deve manter a mesma equipe vista no último sábado, sem um centroavante de origem

O Timão, no entanto, fica sem um dos seus principais meio-campistas nesta noite. Rodriguinho, autor do gol no clássico contra o Palmeiras e um dos mais regulares da equipe, está suspenso pela CONMENBOL e é desfalque em Bogotá, mesmo que tenha viajado com o elenco.

Para a partida desta noite, os donos da casa não terão o técnico Miguel Russo. O comandante está internado devido a uma infecção urinária e o auxiliar, Hugo Gottardi, deve ficar à beira do gramado nesta estreia. Contudo, a equipe dos Millonarios estará completa nesta noite.

Apesar da pouca idade, Fariñez já fez defesas importantes e deve ser o jogador de maior destaque na equipe, visto que o Corinthians não tem fama de fazer muitos gols.

A grande contratação desta temporada está no gol. O jovem goleiro, Fariñez, de apenas 20 anos, se destacou durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo pela seleção venezuelana e foi contratado pelo Millonarios.

O Millonarios, por sua vez não vence há três jogos, com duas derrotas e um empate. A equipe que fora campeã do Campeonato Colombiano e também da Supercopa da Colômbia, não vem conseguindo despontar neste início de temporada, assim como os brasileiros que estão à procura de um melhor futebol.

O Corinthians vem de uma vitória no clássico contra o Palmeiras, e chega com moral para a estreia. Contudo, antes de vencer a equipe alviverde, o Timão não sabia o que era vitórias há três jogos, e vinha apresentando um futebol abaixo do que foi visto na campanha da temporada passada.

(Foto: Divulgação/Millonarios FC)

Já os donos da casa fizeram um treinamento com bola, buscando trabalhar passes curtos e rápidos pelas pontas.

(Foto: Daniel Augusto Júnior/Agência Corinthians)

A equipe do Corinthians chegou na segunda-feira (26) à noite em Bogotá e às vésperas da partida fez reconhecimento do gramado no El Campín, palco da partida desta quarta.