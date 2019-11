Com gol de Fábio Santos, Atlético-MG bate URT e se classifica para a semifinal do Mineiro

Na tarde deste domingo(18), o Atlético-MG venceu a URT por 1 a 0, na Arena Independência pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. O único gol da partida foi marcado pelo lateral esquerdo Fábio Santos.

A partida valia uma vaga na semifinal do torneio e foi muito disputada. Ao longo do jogo, o Galo criou mais oportunidades de gol e saiu vitorioso. A URT também foi valente e incomodou bastante a meta do goleiro Victor.

Com este resultado, o Atlético se classificou para a semifinal do Campeonato Mineiro. A equipe enfrenta agora o América, que se classificou após vencer o Boa Esporte por 1 a 0.

ATLÉTICO-MG ESCALADO COM NOVIDADES: Victor; Patric, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Elias, Adilson; Erik, Cazares e Luan; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi. Luan e Erik entram nas vagas de Otero e Roger Guedes.

URT TAMBÉM ESCALADA! Marcão; Douglas Maia, Dão, Victor Sallinas e Carlinhos; Jô, Diogo Orlando, Bruninho e Eduardo Ramos, Macena e Felipe Alves. Técnico: Rodrigo Santana

COMEÇA O JOGO!

1' Patric recebe pela direita e finaliza para fora.

2' Atlético troca passes em busca do primeiro gol.

3' Escanteio para a URT.

4' UHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio de Eduardo Ramos, Dão cabeceou e a bola passou muito perto do gol.

6' Luan finaliza para fora.

7` Escanteio para o Atlético.

8' UHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio de Cazares, Gabriel escora para Luan que cabeceia para o goleiro Marcão mandar para escanteio!

9' Atlético trabalha a bola no campo de ataque.

10` Atlético já finalizou 5 vezes. URT chegou com perigo em uma oportunidade.

11` URT troca passes e busca o contra ataque.

15` UHHHHHHHH! Macena recebe pela direita e cruza para Felipe Alves. O atacante finaliza na pequena área e a bola vai para fora.

21` Impedimento marcado do lateral Carlinhos, da URT.

22` Erik comete falta em Carlinhos.

24` Luan ataca pela direita, mas Douglas Maia chega e afasta o perigo.

25` Elias recebe pela entrada da área e finaliza para fora.

26` Cartão amarelo para Bruninho, após falta em Luan.

27` Cartão amarelo para Felipe Alves. Também por falta em Luan no meio campo.

28` Erik tenta passe com Ricardo Oliveira na área, mas erra.

29` UHHHHHHHHHH! Após cruzamento de Cazares, Erik chega de surpresa na pequena área, finaliza e a bola tira tinta da trave.

30` Pausa para hidratação dos jogadores.

32` Jogo é reiniciado na Arena Indepedencia.

33` Macena recebe de Bruninho e finaliza. Mas a bola passa longe do gol de Victor.

34` Cazares enfia bola para Elias, que arrisca para fora.

35` Blitz do Galo na grande área da URT termina com chute cruzado de Elias. Bola passa por cima do gol de Marcão.

37` UHHHHHHHHHH ! Cazares cobra escanteio e Ricardo Oliveira cabeceia no chão. Marcão faz um milagre e defende com os pés!

38` UHHHHHHHHHH! URT responde! Eduardo Ramos puxa contra-ataque e finaliza. Victor espalma!

40` Cobrança de escanteio de Cazares. Gabriel cabeceia e Marcão manda para escanteio. Nova cobrança para o Galo.

41` GOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO! Cazares cobra escanteio e defesa da URT corta para o meio da área. Fábio Santos finaliza de primeira e a bola ainda desvia em Dão antes de entrar. Galo abre o placar no Independência.

45` Teremos quatro minutos de acréscimos.

47` Cartão amarelo para Léo Silva, por reclamação.

49` Final do primeiro tempo!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

1` Luan tabela com Patric, mas a bola vai para fora.

3` UHHHHHHHHHH! Macena recebe lançamento de Felipe Alves, sai cara a cara com Victor e finaliza. O goleiro atleticano defende com os pés e salva o Atlético.

4` Elias recebe livre na área e finaliza e Marcão defende.

5` Patric cruza na área. Dão cabeceia contra o próprio gol e a bola tira tinta da trave de Marcão.

6` UHHHHHHHHHHHHHHH! Luan tabela com Patric, que cruza na pequena área. Ricardo Oliveira finaliza de letra e Marcão espalma. Grande defesa do goleiro da URT!

10` Erik recebe na intermediária, gira e bate para o gol. Marcão pega com tranquilidade.

12` Fábio Santos cruza e Diogo Orlando faz o corte. Luan pega a sobra, domina e é travado no chute. Escanteio para o Atlético.

14` Substituição na URT: Sai Bruninho, entra Jean Carioca.

16` Cartão Amarelo para Macena, após falta em Fábio Santos.

17` Patric recebe de Elias e cruza. Zaga da URT corta para escanteio.

19` Patric cruza e Victor Salinas faz o corte. A bola volta no braço do lateral atleticano e juiz marca falta.

21` Cazares toca de letra para Erik, que avança no campo de ataque. O ponta cruza na área, Elias tenta o domínio e Douglas Maia corta de carrinho. Jogadores pedem pênalti.

22` Ricardo Oliveira recebe passe de Cazares bate para o gol, mas Marcão faz a defesa.

25` UHHHHHHHHHHHH! Eduardo Ramos finaliza na trave após passe de Carlinhos. Quase a URT empata!

28` Eduardo Ramos recebe passe de Jean Carioca e bate prensado.

29` Dupla substituição no Atlético: Saem Luan e Erik, entram Otero e Tomás Andrade.

30` Tomás Andrade cobra escanteio e Victor Salinas faz o corte para a URT.

33`Falta perigosa para o Atlético. Otero vai para a cobrança.

34` Otero cobra falta em cima da barreira.

35` Victor Salinas cai no gramado e espera atendimento médico.

37` Diogo Orlando tenta de fora da área, mas a zaga do Atlético-MG afasta.

38` Cazares lança para o campo de ataque. Marcão chega e afasta.

39` Substituição na URT: Sai Victor Salinas, entra Ewerton Maradona.

40` Jô arrisca de fora de área. Victor fica com a bola.

42` Substituição no Atlético: Sai Elias, entra Gustavo Blanco.

45` Teremos quatro minutos de acréscimos.

47` Tomás Andrade finaliza com perigo, após passe de Cazares.

49` FINAL DE JOGO! O Atlético vence URT por 1 a 0 e se classifica para a semifinal do Campeonato Mineiro. Alvinegro enfrentará o América-MG.

Acompanhe a partida entre Atlético-MG x URT ao vivo, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

No último confronto entre as equipes, o Galo superou a URT por 1 a 0, no estádio Zama Maciel. O único gol do jogo foi marcado por Ricardo Oliveira.

ÚLTIMO JOGO DO ATLÉTICO!

Pelo Campeonato Mineiro, o Alvinegro venceu o Tombense, por 1 a 0, na Arena Independência. Já pela Copa do Brasil, o Galo eliminou o Figueirense nos pênaltis por 4 a 2, após perder por 2 a 1 no tempo normal.

ÚLTIMO JOGO URT!

A URT venceu o Boa Esporte, por 2 a 0, no Zama Maciel. Os gols foram marcados por Diogo Orlando e Victor Sallinas Ribeiro.

FALA, LARGHI!

"A gente tem pouco tempo de treino, então tem horas que a gente precisa repetir certas escalações para tentar encontrar um padrão de jogo e corrigir minimamente os detalhes", disse o treinador sobre a provável escalação do Atlético para a partida.

FALA, RODRIGO SANTANA!

"Mais uma vez, o Atlético no caminho. Mas, agora, em situações diferentes. Eles jogaram pela Copa do Brasil, e nós tivemos a semana inteira para treinar, estudar e nos preparar bem”, ressaltou.

DUELO DE TÉCNICOS JOVENS!

Thiago Larghi tem 37 anos, já Rodrigo Santana é dois anos mais novo do que o treinador do Galo. Ambos fazem parte da nova safra de técnicos brasileiros. No primeiro confronto entre eles deu Larghi. O Atlético superou a URT por 1 a 0.

OLHO NO APITO!

Jeferson Antônio da Costa apita o duelo das quartas de final do Mineiro. Seus auxiliares são Marcus Vinicius Gomes e Ricardo Junio de Souza. O árbitro arbitrou a derrota do Galo para o Villa Nova por 1 a 0. Jeferson Antônio da Costa ainda não apitou uma partida da URT.