Resultado Botafogo 2x3 Vasco na Taça Rio 2018

Muito obrigada à você que acompanhou conosco hoje esse Botafogo 2 x 3 Vasco. Uma boa noite e bom domingo à todos. Até a próxima!

Com os resultados de hoje, as semi-finais da Taça Rio ficam definidas como:



Vasco x Botafogo;

Flamengo x Fluminense.

Jogo começou pegado, duas lesões muito cedo que resultaram em substituições. Primeiro tempo muito morno com dois tentos marcados pelo Vasco no fim, a volta para a segunda etapa foi boa, a partida melhorou muito, Botafogo marcou de pênalti no início, empatou e o Cruzmaltino conseguiu a vitória com um gol de Paulinho. Fogão tentou pressionar, mas esteve muito desconcentrado e desorganizado, não conseguiu jogar aquilo que era esperado.

50' Fim de jogo no Nilton Santos. Vitória do Vasco!

50' Marcinho cruza e Moisés cabeceia, mas Martín Silva fica com a bola

49' Botafogo pressiona o Vasco

47' PERDEU! Luiz Fernando recebe ótima bola, cruza para Rodrigo Pimpão na pequena área que chuta, mas Evander tira

46' ASSIM NÃO! Martín Silva recebe bola alta e fura feio

46' Vasco mantém a posse de bola aguardando o fim da partida

45' Árbitro sinaliza mais cinco minutos de acréscimos

43' Brenner faz pivô e toca para Pimpão mandar pra fora, jogada perigosa a favor do Botafogo

42' Vasco não tem pressa

40' Semifinais ficam: Vasco x Botafogo e Fluminense x Flamengo se os resultados atuais continuarem

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Após cruzamento de Frabrício passar por todo mundo, Yago Pikachu cruza e Paulinho em posição legal finaliza ao gol de Gatito

36' SUBSTITUIÇÃO no Vasco

Sai: Henrique

Entra: Fabrício

35' Moisés tenta drible, mas é desarmado pro Pikachu que faz lançamento para Paulinho, o atacante entra na grande área e finaliza, mas Gatito defende

33' Brenner torce o tornozelo em dividida com Paulão, mas o Botafogo não pode mais fazer substituições

31' Paulinho passa por Marcinho chuta, Gatito defende, no bate e rebate na pequena área Ríos chuta em cima de Evander e a defesa do Botafogo sai com a bola

30' Rodrigo Pimpão cruza na grande área, mas Erazo tira dali

29' Paulinho escorrega na dividida e acaba fazendo falta em Marcelo

26' SUBSTITUIÇÃO no Vasco

Sai: Riascos

Entra: Wagner

25' SUBSTITUIÇÃO no Botafogo

Sai: Marcos Vinícius

Entra Rodrigo Pimpão

25' CARTÃO AMARELO! Henrique punido por discussão com Brenner

25' CARTÃO AMARELO! Brenner punido por falta em Henrique

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Marcinho cruza na cabeça de Brenner que manda para o fundo do gol de Martín Silva, falha de Paulão no lance

21' Botafogo precisa pelo menos de um empate para se classificar no campeonato

21' Jogo esfria outra vez

20' Botafogo sai mal, bola fica com Paulinho que arrisca de fora da área, mas Gatito fica com ela

18' Evander tenta o chute de fora da área, a bola desvia e vai para escanteio. Vasco cobra, mas Brenner tira dali

17' Jogadores trocam pancadas e novamente não há punição da arbitragem

15' Leo Valencia cobra escanteio, Igor Rabello desvia e a bola sobra com Luiz Fernando que dribla a defesa do Vasco no primeiro momento, cruza, mas Erazo desarma e a bola vai pela linha lateral

14' CARTÃO AMARELO! Martín Silva é punido por tentar atrasar o jogo em tiro de meta

13' Torcida botafoguense pede Rodrigo Pimpão

11' Botafogo tenta jogada pela esquerda, mas Erazo chega pra cortar

11' Henrique e Paulinho tabelam, mas o atacante deixa a bola escapar e o Botafogo sai em contra-ataque, mas Luiz Fernando erra passe e irrita o técnico Valentim

10' Torcida do Botafogo tenta empurrar o time

9' Rildo teve um luxação no ombro e também está no hospital

7' Jogo começa melhor que foi todo o primeiro tempo

7' Vasco tenta contra-ataque, mas chute Wellington sai mascado

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Rodrigo Lindoso bate no canto direito de Martín Silva que foi pro esquerdo sem chance de defesa

3' PÊNALTI! Para o Botafogo

0' SUBSTITUIÇÃO no Botafogo

Sai: Ezequiel

Entra: Luiz Fernando

0' Bola rolando, inicia o segundo tempo no estádio Nilton Santos

A partida teve início pegado com duas lesões graves, uma para cada lado. Os ânimos ficaram exaltados logo em seguida e após os primeiros vinte minutos o Vasco começou a se impor em campo, o Botafogo sentiu muito a saída de João Paulo. Placar justo até aqui

É a quarta assistência do lateral-esquerdo Henrique nessa temporada

49' Fim do primeiro tempo no Nilton Santos!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Henrique toca pra Andrés Ríos dentro da grande área, Benevenuto dá espaço, o argentino chuta, a bola desvia em Marcelo, sobe e morre dentro do gol de Gatito

45' Quatro minutos de acréscimo

44' CARTÃO AMARELO! Wellignton faz falta dura em Brenner e é punido pelo árbitro

44' Botafogo tem dificuldade na saída de bola, Vasco avança a marcação e dificulta as jogadas do adversário

41' DEFESAÇA! Botafogo cobra falta, Igor Rabello desvia em direção ao gol e Martín Silva voa pra defender e mandar pela linha de fundo em escanteio

39' João Paulo já está no hospital, confirmada fraturas na tíbia e fíbula. Contusão pode tirar o jogador dos gramados pelo resto da temporada

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO VASCO! Ríos cruza por baixo na pequena área, Riascos oportunista faz de letra para o clube de São Januário

35' Rodrigo Lindoso chuta de muito longe e Martín Silva brinca ao dominar no peito para delírio da torcida cruzmaltina

33' Como joga mal o atacante vascaíno Riascos. Várias contra-ataque e jogadas desperdiçadas pela falta de técnica do colombiano

32' Marcinho cruza na linha de fundo, Yago Pikachu manda pra escanteio, após cobrança Leo Valencia cruza, Igor Rabello tenta um voleio, mas a bola vai pra fora

30' Departamentos Médicos dos dois clubes trabalhando muito nesse início de primeiro tempo

30' Em dividida com Henrique, Brenner cai sangrando

28' Brenner avança na grande área, cruza por baixo, a defesa do Vasco corta e tira dali

27' Benevenuto dá presente para Riasco que deixa a bola escapar e ficar com Gatito

26' Vasco aparenta estar mais equilibrado em campo

23' PERIGO! Paulinho toca para Evander na grande área, o meia carrega, mas demora muito e perde a posse de bola

22' Riascos pressiona na linha de fundo até Igor Rabello mandar para lateral

20' PERIGO! Léo Valência recebe na esquerda e manda uma bomba pra fora

19' SUBSTITUIÇÃO no Vasco

Sai: Rildo

Entra: Paulinho

17' No lance anterior Wellington mostra categoria ao dar lindo chapéu em botafoguense

17' Rildo cai mal em campo e preocupa. Paulinho no aquecimento

15' Ânimos exaltados no clássico, vai ser difícil a partida terminar com 22 jogadores em campo

14' Vasco cobra falta, Rildo arruma pra Riascos que manda pra fora

12' Moisés cruza a bola na pequena área, Martín Silva sai e fica com a bola

11' Botafogo cobra falta, sobra para Marcos Vinícius na pequena área que finaliza, mas a bola bate em Brenner e sai em tiro de meta.

9' Marcos Vinícius é derrubado. Falta perigosa na entrada da área a favor do Botafogo

8' Suspeita de fratura na tíbia do jogador João Paulo

6' SUBSTITUIÇÃO no Botafogo

Sai: João Paulo.

Entra: Marcelo

5' Cartão amarelo para Rildo

3' Jogo paralisado no Nilton Santos, imagens da divida são fortes. Aparentemente João Paulo sofre lesão grave.

2' CONFUSÃO! Rildo divide forte com João Paulo, botafoguenses pedem expulsão do vascaíno. Jogada é para amarelo

1' Léo Valência sofre falta em tentativa de ataque

0' Apita o início do jogo o árbitro Leonardo García Cavaleiro

16:01. 1 minuto de silêncio em homenagem à Bebeto de Freitas, Marielle Franco e Anderson Gomes.

15:59. Equipes se posicionam em campo para o apito inicial.

15:56. Equipes entram em campo.

15:53. Poucos torcedores presentes no estádio.

15:49. Vasco é o primeiro colocado do grupo B, já o Botafogo está no terceiro lugar do grupo C.

15:48. Já o Vasco homenageia a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson, mortos na última quarta-feira (14).

15:45. Fogão vem a campo trazendo homenagens ao ex-presidente Bebeto de Freitas, que faleceu na última terça-feira (13).

15:43. Botafogo não conta com Kieza que sentiu lesão no músculo adutor da coxa.

15:41. Yago Pikachu recebendo a camisa comemorativa em homenagem aos seus 100 jogos pela equipe de São Janário.

15:35. Paulinho, atacante do Vasco, diz não estar ainda 100% recuperado da virose.

15:32. É possível ver vascaínos e botafoguenses chegando juntos ao estádio. Clima é de paz entre as torcidas.

15:29. Vasco também em campo aquecendo.

15:28. Botafogo vai à campo para o aquecimento.

15:28. Vasco ainda tem baixas como Ramon, Giovanni Augusto e Kelvin.

15:26. No Botafogo temos Kieza que não foi relacionado para a partida e Pimpão no banco.

15:25. Pelo lado Cruzmaltino os suplentes são Gabriel Félix, Werley, Fabrício, Andrey, Thiago Galhardo, Wagner e Paulinho.

15:24. No banco de reservas o Botafogo tem Jefferson, Yago, Marcelo, Gilson, Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Leandro Carvalho.

15:20. SAIU! Escalação do Vasco da Gama para a partida será: Martín Silva, Yago Pikachu, Paulão, Erazo e Henrique; Desábato, Wellington e Evander; Riascos, Andrés Ríos e Rildo. O técnico é Zé Ricardo.

15:17. SAIU! Escalação do Botafogo para a partida será: Gatito, Marcinho, Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Marcos Vinícius e Léo Valência; Ezequiel e Brenner. O time é comandado por Alberto Valentim.

15:04. Confirmado! Wagner, ainda se recuperando de virose fica no banco de reservas, enquanto o time titular terá Andrés Ríos e Duvier Riascos.

14:52. É possível que hoje tenhamos Riascos e Ríos como titulares na equipe Cruzmaltina.

14:50. Jogadores do Vasco também já se encontram no estádio para a partida de logo mais às 16h.

14:47. Botafogo acaba de chegar ao estádio Nilton Santos.

14:42. Pelo lado do Botafogo temos a contratação do atacante uruguaio Rodrigo Aguirre de 23 anos na última sexta-feira (16).

14:38. O trio de arbitragem será formado por: Leonardo Garcia Cavaleiro, Silbert Faria Sisquim e Daniel Espírito Santo Parro.

14:32. Vasco e Botafogo disputavam as contratações de Léo Valência e Andrés Ríos, dizia-se a época que Ríos iria ao Fogão, enquanto o Cruzmaltino ficaria com Valência, não aconteceu bem assim. Hoje os dois, titulares em suas equipes, se enfrentam e tentam decidir o clássico.

14:24. O jogo é importante para as duas equipes que vem buscando a vitória, empate ou derrota não interessa a nenhuma das partes. Temos chances de um bom jogo.

14:20. Pelo lado do Vasco da Gama, o lateral-direito Yago Pikachu, que está há 2 temporadas no clube, comemora os 100 jogos com a camisa cruzmaltina.

14:19. O Botafogo vem de empate contra o Volta Redonda no último domingo (11) pelo Campeonato Cariosa, por sua vez o Vasco da Gama vem de derrota na Libertadores contra Universidad de Chile na última terça-feira (13). Os clubes não estão em grande fase, pode-se dizer.

PROVÁVEL VASCO: Martín Silva; Yago Pikachu, Paulão, Erazo, Henrique; Desábato, Wellington; Wagner, Evander, Rildo (Paulinho); Riascos (Andres Ríos)

O zagueiro Paulão vem sofrendo com as críticas vinda dos torcedores desde a partida contra a Universidad de Chile. Nessa semana, o defensor deu uma forte declaração sobre sua situação: "Na minha vida nada foi fácil. Por que sempre um pré-conceito? Sou totalmente diferente do que acham que eu sou. A situação do negro no Brasil tem ficado difícil. Se me vissem só pelo meu trabalho, acho que não seria odiado. Se eu fosse ruim como algumas pessoas pensam, eu não estaria aqui, não teria jogado onde joguei e não teria conquistado os títulos que conquistei. Eu procuro sempre pensar na razão, em tentar melhorar. Incomoda não ter credibilidade. Não tem um ser humano que acerte todas", afirmou.

PROBLEMAS: o treinador Zé Ricardo não poderá contar com as presenças do zagueiro Breno, do lateral-esquerdo Ramon, do meia Giovanni Augusto e do atacante Kelvin, que, após se lesionarem, estão passando por avaliações físicas para voltarem a trabalhar com bola

Após uma forte virose que se instalou pelos cantos de São Januário, muitos jogadores ficaram doentes. Entre eles, o jovem Paulinho também ficou doente e, como retornou normalmente aos treinos apenas no final da semana, é dúvida para começar jogando - disputando vaga com Rildo. Outra posição em aberto para Zé Ricardo é a de atacante, em que Duvier Riascos e Andres Ríos brigam por uma vaga na equipe titular.

PREOCUPAÇÃO: na última terça-feira (13), o Vasco perdeu, dentro de São Januário, para a Universidad de Chile pela primeira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores e começou esse estágio do principal torneio do continente mal. Com uma atuação abaixo do nível apresentado normalmente, o cruzmaltino foi derrotado com um gol do jovem Araos.

Na última rodada, a equipe de Zé Ricardo derrotou o Madureira no Estádio Moça Bonita por 3 a 1, contando com erros do tricolor suburbano para balançar as redes. Evander, Andrés Ríos e Rildo marcaram os gols que garantiram a vitória da equipe de São Januário. Veja como foi esse jogo.

Botafogo x Vasco AO VIVO

O Vasco, por sua vez, lidera o Grupo B com 10 pontos. Mesmo assim, ainda não tem vaga nas semifinais garantida, já que Flamengo, com nove, e Cabofriense, também com nove, podem pegar a vaga caso o cruzmaltino não vença e os dois triunfem. A equipe de Cabo Frio enfrentará o Fluminense, enquanto que o rubro-negro enfrentará a Portuguesa.

PROVÁVEL BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Marcinho, Igor Rabello, Marcelo Benevenuto, Moisés; Rodrigo Lindoso (Marcelo), João Paulo, Marcos Vinícius; Ezequiel (Rodrigo Pimpão), Kieza, Leo Valencia

HOMENAGEM: por respeito à Bebeto de Freitas, ex-atleta e presidente do clube, que faleceu na última semana, o Botafogo jogará de preto e com um brazão em homenagem ao ex-jogador, que está no hall da fama do vôlei mundial, entre o escudo e a marca do fornecedor na camisa.

Alberto Valentim, treinador do Botafogo, falou sobre a partida e despistou a necessidade de observar o resultado da Portuguesa para se classificar para as semifinais da Taça Rio. "Conversamos, vamos estar concentrados somente no nosso jogo, no que temos que fazer e não deixar o Vasco fazer. Não tem atenção do outro lado. Acredito que vencendo o jogo estaremos classificados em ambas semifinais. Vamos pensar só no Vasco, na qualidade do adversário, um clássico. Repito, se vencermos estaremos classificados", disse.

Os meias Leandrinho e Renatinho continuam fora, mas já começaram o processo de treinar com bola. A mesma coisa serve para o volante Matheus Fernandes, que também está longe de combate. Dudu Cearense, por sua vez, não jogará por um problema no apêndice. O goleiro Jefferson, por sua vez, voltou a ser relacionado, mas deve permanecer no banco de reservas.

DÚVIDA: com grande atuação na semana passada, o meia Marcos Vinícius pode ganhar uma vaga na equipe titular. Dessa maneira, o chileno Leo Valencia seria colocado para o lado esquerdo, e Rodrigo Pimpão ou o jovem Ezequiel perderiam a vaga na equipe titular.

O Botafogo vem de um doído empate contra o Volta Redonda, no último domingo (11). No Estádio Raulino de Oliveira, o alvinegro teve uma grande atuação, mas pecou na hora das finalizações e parou em uma boa atuação do goleiro Douglas Borges. Com isso, a partida terminou em 1 a 1, com o zagueiro Igor Rabello balançando as redes para a equipe de General Severiano

SITUAÇÃO DE ALERTA: o Botafogo começa a rodada fora da zona de classificação para as semifinais no Grupo C. Empatado com Portuguesa, segunda colocada, com 10 pontos, o alvinegro fica atrás da equipe da Ilha do Governador por conta do saldo de gols. Dessa maneira, os comandados de Alberto Valentim terão que torcer para um tropeço da equipe luso-brasileira, que enfrentará o Flamengo

Botafogo e Vasco se encontrarão neste domingo (18), em um compromisso válido pela sexta e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O palco da partida será o Estádio Nilton Santos e o compromisso é muito importante em termos de classificação para as semifinais para ambas as equipes.