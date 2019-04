Fluminense vence Botafogo e conquista título da Taça Rio; veja como foi em tempo real

Final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, partida realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h (de Brasília).

SEMIFINAL DO CARIOCA DEFINIDA



Com o título da Taça Rio, o Fluminense terá a vantagem do empate na semifinal contra o Vasco, na próxima quinta-feira (29), às 21h (de Brasília). O Botafogo, sem vantagem, precisará vencer o Flamengo se quiser chegar na final do Carioca, quarta-feira (28), às 21h45. Os dois jogos serão realizados no Maracanã.

DESTAQUE DO JOGO



Júlio César foi o grande nome da final da Taça Rio. O goleiro do Fluminense fez cinco defesas difíceis, sendo quatro delas no primeiro tempo, e garantiu o título tricolor no segundo turno do Carioca.





COMO FOI O JOGO?



O Fluminense começou pressionando o Botafogo e saiu na frente do placar. O Alvinegro criou as melhores chances do primeiro tempo, mas o goleiro Júlio César garantiu a vitória tricolor na ida para o intervalo. Na etapa final, o Flu neutralizou as ações do Botafogo e foi letal nos contra-ataques para definir a vitória.





É CAMPEÃO!



O Fluminense conquistou o título da Taça Rio 2018 de forma invicto. O Tricolor foi mais eficiente e aproveitou bem as oportunidades para definir a partida. O goleiro Júlio César segurou a pressão do Botafogo e fez cinco defesas difíceis para garantir o título. Pedro, Marcos Júnior e Jadson foram os autores dos gols que deu a terceira taça do turno da história do clube.





48' FIM DE JOGO! FLUMINENSE CAMPEÃO DA TAÇA RIO!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! JADSON! É O GOL DO TÍTULO! Mais um contra-ataque perigoso do Fluminense. Jadson foi lançado, entrou sozinho na área e bateu firme no alto para superar Jefferson e fechar o placar no Maracanã.

45' JÚLIO CÉÉÉÉSAR! Botafogo chega com perigo pela direita, Léo Valencia recebe dentro da área e bate, mas o goleiro do Fluminense faz mais uma grande defesa na partida.

45' Mais três minutos de acréscimos.

43' Léo Valencia recebe na entrada da área, procura espaço e tenta o chute, mas a bola desvia na defesa do Fluminense e sai pela linha de fundo.

42' Torcida do Fluminense começa a soltar o grito de campeão aos 42 minutos do segundo tempo.

41' Rodrigo Pimpão recebe na esquerda, leva para o meio e arrisca o chute da entrada da área, mas a bola explode na defesa do Fluminense.

39' QUE PERIGO! Mais um contra-ataque perigoso do Fluminense. Pablo Dyego avança em velocidade pela esquerda e cruza, mas a bola passa por Jadson na grande área. Na sobra, Léo espera a aproximação de algum companheiro e toca para Richard que chega de trás finalizando, mas a bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo.

37' Botafogo ganha chance na bola parada, mas a falta é de longe. Léo Valencia arrisca, mas acerta a barreira.

36' Botafogo responde imediatamente. Brenner recebe na entrada da área, opta por achar espaço e arriscar o chute, mas manda por cima do gol do Fluminense.

35' MANDOU LONGE! Ayrton Lucas avança pela esquerda e cruza rasteiro na medida para Pedro livre dentro da área, mas o atacante bateu de primeira e isolou.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Gilberto, entra Léo.

33' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO! Por falta em Gilberto.

32' QUASE O TERCEIRO! Fluminense sai em contra-ataque. Jadson é lançado com liberdade na direita, vai a linha de fundo e cruza para trás. Pedro chega finalizando de primeira e manda à esquerda.

29' Jadson cobra falta da intermediária para a área do Botafogo. Gum desvia na segunda trave, mas Jefferson faz a defesa sem problemas.

28' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: sai Marcelo, entra Rodrigo Pimpão.

27' JEFFERSON! Ayrton Lucas cobra escanteio na segunda trave, Ibañez desvia para o meio e Pablo Dyego tenta o desvio na pequena área, mas Jefferson salva o Botafogo.

26' Douglas bate falta direto para o gol e a bola desvia na barreira. Bola sai por cima.

25' Pablo Dyego avançou em velocidade pela esquerda, carregou para a entrada da área e foi derrubado. Falta perigosa para o Fluminense.

21' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Marcos Júnior, entra Pablo Dyego.

19' Marcos Júnior sai de banco na maca e sentindo muitas dores. O atacante será substituído.

18' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO LINDOSO! Por falta em Marcos Júnior.

17' Richard comete mais uma falta e os jogadores do Botafogo pedem cartão para o tricolor que já está pendurado. O volante fez quatro faltas no primeiro tempo.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: sai Sornoza, entra Douglas.

15' Sornoza, que já havia sentido dores no primeiro tempo, pediu substituição. Voltou a reclamar de dores no joelho.

14' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: sai Marcos Vinícius, entra Renatinho.

14' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: sai Marcinho, entra Luis Ricardo.

13' Gilberto fica no chão após receber carrinho de Moisés, e Sornoza também cai no campo reclamando de dores. Marcelo, do Botafogo, é atingido por Richard e também fica no chão. Árbitro para o jogo para atendimento médico. Jogadores reclamam.

12' Marcos Júnior igualou Pedro e Pipico com seis gols na artilharia do Campeonato Carioca.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! MARCOS JÚNIOR! Ayrton Lucas recebe na intermediária e cruza para a área. Na entrada da grande área, Pedro toca de peito e Marcos Júnior recebe livre de frente para Jefferson, e só deslocou o goleiro alvinegro para ampliar o placar no Maracanã.

10' Marcos Júnior recebe de Jadson e avança em contra-ataque. O atacante tocou para Pedro que chegou finalizando, mas a bola desviou na defesa do Botafogo e saiu para escanteio.

5' Pedro tabela com Marcos Júnior, recebe do atacante na grande área mas pega torto na bola e perde chance que podia ser perigosa.

2' NÃO VALEU! Marcos Júnior recebeu lançamento de Jadson, invadiu a área, driblou Jefferson e balançou as redes, mas o árbitro marcou impedimento do atacante do Fluminense.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Léo Valencia finalizou 5 das 13 finalizações do Botafogo no primeiro tempo. O Alvinegro teve 9 chances claras de gol, mas o goleiro Júlio César fez 4 defesas difíceis e garantiu a vitória do Fluminense no primeiro tempo.

Fluminense aproveitou os espaços nas laterais com Gilberto e Ayrton, mas não conseguiu acertar o último passe. Falta caprichar. Botafogo ataca no buraco entre os volantes e a defesa do Flu. Léo Valencia dando trabalho a Gilberto e Renato Chaves.

Primeiro tempo bem legal no Maracanã. Fluminense e Botafogo buscaram o gol o tempo todo e consequentemente deram muitos espaços. Pedro aproveitou a única chance clara do Flu. Júlio César fez 4 defesas difíceis e garantiu a vantagem tricolor.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Léo Valencia cobra falta na área e Rodrigo Lindoso desvia de cabeça para fora.

45' CARTÃO AMARELO PARA RICHARD! Por falta em Brenner.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Luiz Fernando invade a área pela esquerda, dribla Ayrton Lucas e bate para o gol, mas a bola desvia no lateral-esquerdo do Fluminense e fica na rede do lado de fora.

43' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO! Por falta em Sornoza.

42' Fluminense chega pela direita mais uma vez. Gilberto recebe de Sornoza e cruza no alto para Pedro, e o atacante do Fluminense manda de cabeça para fora.

40' Fluminense troca passes no ataque. Ayrton Lucas recebe na esquerda, leva para o meio e arrisca o chute de longe, mas a bola desvia em Marcelo e sai por cima do gol de Jefferson.

37' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JÚNIOR! Por reclamação.

37' Marcos Júnior é lançado, disputa com Igor Rabello e cai, mas o árbitro manda o jogo seguir e na sequência marca falta do atacante do Fluminense que colocou a mão na bola.

32' PERDEU MAIS UMA! Léo Valencia recebe livre na área, perde tempo no domínio, e finaliza por cima do gol do Fluminense.

31' JÚLIO CÉSAR DE NOVO! Após cobrança de escanteio pela direita, Igor Rabello consegue o desvio na segunda trave e Marcos Vinícius, em posição irregular, fica com a bola. O atacante chuta e Júlio César salvou mais uma. No rebote, o jogador chutou para fora.

30' JÚLIO CÉÉÉÉÉSAR! Moisés recebe pelo meio e arrisca o chute de longe, mas o goleiro do Fluminense foi buscar no canto. No rebote, a bola sobra com Léo Valencia na entrada da área e o camisa 10 bateu colocado, mas o goleiro Tricolor fez outra grande defesa.

27' Léo Valencia recebe na esquerda e cruza para Brenner na área, mas o atacante não consegue fazer o desvio e Júlio César fica com a bola.

25' Marcos Júnior puxa contra-ataque e lança Gilberto. O lateral-direito limpa a marcação e cruza, mas novamente a bola passa por todo mundo e não tinha ninguém do Fluminense na pequena área.

23' Fluminense recupera a bola no campo de ataque e Sornoza recebe na esquerda. O camisa 10 cruza para rasteiro para o meio, mas Ayrton Lucas não consegue a finalização.

22' QUE SUSTO! Léo Valencia novamente é acionado pela esquerda. O camisa 10 do Alvinegro carrega para o meio e solta a bomba, mas a bola sai por cima do gol.

21' Léo Valencia cobra falta de longe direto para o gol, mas a defesa do Fluminense afasta no meio do caminho.

19' QUASE O SEGUNDO! Ibañez recupera a bola na defesa e inicia o contra-ataque do Fluminense. O zagueiro deixa com Marcos Júnior e depois recebe de Sornoza dentro da área, e arrisca o chute de canhota, mas a bola sai por cima levando perigo.

15' Jadson recebe de Marcos Júnior dentro da área pela esquerda, mas fica sem opções e o cruzamento é travado pela defesa do Botafogo.

13' Pedro marcou o sexto gol dele no Campeonato Carioca e assumiu a liderança da artilharia com Pipico.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! PEDRO! Sornoza recebeu livre pelo meio, driblou a marcação e tocou para Ayrton Lucas que deixou Pedro livre na marca do pênalti. O atacante não perdoou Jefferson e abriu o placar na decisão da Taça Rio.

11' Mais uma boa subida do Fluminense pela direita. Gilberto cruza para a área, mas outra vez a bola passa por todo mundo e se perde na esquerda.

9' PERDEU! INCRÍVEL! Botafogo chega com perigo pela esquerda. O cruzamento achou Brenner livre na grande área, mas o atacante alvinegro desviou para fora.

7' Léo Valencia cobra na segunda trave e Júlio César afasta de soco. Gilberto fica com a sobra e toca para Jadson que lançou Ayrton Lucas na esquerda. O lateral se mandou em velocidade e foi parado por Igor Rabello que colocou a bola pela linha de fundo.

6' Léo Valencia recebe pelo meio e avança rumo a entrada da área do Fluminense, mas é derrubado por Renato Chaves. Falta perigosa para o Botafogo.

5' Fluminense tenta aproveitar os espaços nas laterais e avança em contra-ataque. Gilberto é lançado na direita e cruza, mas a bola vai forte demais e passa por Pedro e Marcos Júnior.

4' Marcinho recebe na direita e cruza buscando Brenner na área, mas Gilberto afasta para a defesa do Fluminense.

1' JÚLIO CÉSAR! Botafogo chega pela primeira vez com muito perigo. Moisés lança Brenner na área, mas a defesa do Fluminense afasta. No rebote, Marcos Vinícius solta a bomba de primeira de fora da área e o goleiro do Flu foi buscar no canto e evitou o primeiro gol do jogo.

0' Ayrton Lucas é lançado pela esquerda, avança até o fundo e cruza na segunda trave, mas a bola passa por toda a grande área e Gilberto não evita a saída pela lateral direita.

0' COMEÇA O JOGO!

O árbitro observa os últimos detalhes antes de iniciar a final da Taça Rio no Maracanã.

Fluminense e Botafogo entram no campo do Maracanã. Torcidas cantam alto e protagonizam um belo duelo de músicas nas arquibancadas.

Vale lembrar que a final da Taça Rio não tem vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a decisão do título será decidida nos pênaltis.

O QUE VALE O TÍTULO DA TAÇA RIO? Caso o Botafogo conquiste o título da Taça Rio, enfrentará o Fluminense na semifinal geral e terá direito a vantagem do empate. Caso o Flu seja campeão, o adversário da semifinal será o Vasco, e se mantém com a vantagem do empate (já que teve a segunda melhor campanha na classificação geral).

BOTAFOGO ESCALADO: Jefferson; Marcinho, Igor Rabello, Marcelo Benevenuto e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcelo e Marcos Vinícius; Luiz Fernando, Brenner e Leo Valencia.





FLUMINENSE ESCALADO: Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior e Pedro.





O Maracanã já está pronto para receber a decisão da Taça Rio entre Fluminense e Botafogo. Conforme já havia dito, o Consórcio afirmou que o gramado sofreu poucos danos com o show do Pearl Jam na última quarta-feira (21). O lado mais prejudicado é o esquerdo das cabines de rádio e televisão. Confira na foto abaixo.





Os atacantes Marcos Jr e Pedro, do Fluminense, brigam pela artilharia do torneio junto a Brenner, do Botafogo. O trio tem 5 gols cada e estão a um gol de igualar Pipico, atual artilheiro do Campeonato Carioca.

Na partida de hoje, o técnico Abel Braga se tornará o quinto treinador que mais esteve a frente do Fluminense no Carioca. São 81 jogos no comando do tricolor pelo estadual, sendo dois títulos do Carioca (2005 e 2012), duas Taças Guanabara (2012 e 2017) e uma Taça Rio (2005).

Gum atingirá a marca de 375 jogos com a camisa do Fluminense neste domingo, igualando-se ao atacante Lula como o 14º atleta que mais vezes atuou pelo clube.





Botafogo e Fluminense se enfrentaram em 10 finais, com o tricolor levando a melhor em 6 oportunidades. O último título do Fluminense em cima do rival foi em 2012, quando o time de guerreiros venceu as duas finais, sendo uma por 4 a 1 e a outra por a 1 a 0.

Em 2013, Botafogo e Fluminense decidiram a Taça Rio e o Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol do atacante Rafael Marques. Como já havia conquistado o título da Taça Guanabara, o Fogão também se consagrou como campeão carioca pela 20ª vez na história.





Desde que o Maracanã reabriu em 2013 após a reforma para a Copa do Mundo, o Fluminense ainda não conquistou títulos no estádio. Disputou apenas uma final - do Campeonato Carioca 2017 - e terminou com o vice diante do Flamengo.

O Fluminense não conquista a Taça Rio desde 2005 quando goleou o Flamengo na final. O Flu já disputou dez finais do turno, mas só ganhou apenas duas vezes (em 1990 foi justamente contra o Botafogo). Em 2008 e 2013, decidiu o torneio justamente contra o Alvinegro, mas foi superado.





No palco da decisão da Taça Rio na tarde deste domingo, Fluminense e Botafogo já se enfrentaram 192 vezes, e os Alvinegros levam vantagem com 69 vitórias contra 62 dos tricolores, além de 61 empates. O último duelo entre as equipes no Maracanã foi justamente o último entre as equipes, que aconteceu na Taça Guanabara deste ano, em jogo válido pela segunda rodada, e terminou empatado sem gols.

O Maracanã está de volta e será o palco da final da Taça Rio. Após ficar fechado para receber shows no mês de fevereiro e fazer manutenção do gramado em março, o estádio recebeu o show da banda Pearl Jam, na última quarta-feira (21), mas segundo o Consórcio o campo sofreu poucos danos e tem condições de receber a partida. Confira na foto abaixo como ficou o gramado no dia seguinte do show.





Já na história do Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo se enfrentaram 233 vezes, com 91 vitórias do Tricolor, 76 triunfos dos Alvinegros e 56 empates.

Fluminense e Botafogo já se enfrentaram 365 vezes na história. Foram 135 vitórias do Tricolor contra 121 triunfos dos Alvinegros, além de 109 empates. O Flu marcou 571 gols contra 524. Os maiores goleadores do confronto são Welfare (Fluminense) com 17 tentos e Heleno (Botafogo) com 16.

+ Botafogo se recupera de falhas defensivas, vira contra Vasco e se classifica para final da Taça Rio

O Botafogo teve a segunda melhor campanha da Taça Rio no Grupo B e superou o Vasco na semifinal, que tinha a vantagem do empate, devolvendo a derrota por 3 a 2 na fase de grupos - sofrida no fim de semana anterior a partida decisiva pela semifinal.

+ Fluminense cede empate no fim, mas garante vaga na final da Taça Rio

Com a melhor campanha da Taça Rio, o Fluminense chega à final invicto. Em sete jogos, contando a semifinal contra o Flamengo, foram quatro vitórias e três empates, com 14 gols marcados e quatro sofridos. Após eliminar o maior rival, o Tricolor chega com muita moral para a decisão.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da final da Taça Rio entre Fluminense e Botafogo. A partida será realizada no estádio do Maracanã e a bola rola às 16h (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil.