Atlético-MG define Arena Independência como palco do primeiro jogo da final do Estadual

Nesta segunda feira (26), o Atlético-MG confirmou o Independência como palco do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (1º), às 16h. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do clube alvinegro.

Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 contra o América, o presidente Sérgio Sette Câmara admitiu a preferência por clássicos no Mineirão,com torcidas divididas meio a meio.

“Eu sou um dirigente da nova geração. Não penso igual ao velho futebol mineiro, do qual o Salum faz parte. Fiz de tudo para trazer o torcedor para o campo. Sou a favor de torcida dividida nos jogos entre Atlético e Cruzeiro. É uma questão de trabalhar a segurança”, afirmou.

O jogo de volta da decisão está marcado para o próximo dia 8, no Mineirão, às 16h. O mando será da equipe celeste, que tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, devido a melhor campanha na primeira fase da competição.