Desábato comenta sobre semifinal contra Fluminense e afirma: “Estamos focados”

O elenco do Vasco da Gama treinou nesta manhã (26) em Vargem Grande visando as semifinais “gerais” do Campeonato Carioca, diante do Fluminense. Destaque do Cruzmaltino em 2018, o volante argentino Desábato falou após as atividades.

O camisa 5 alegou que a equipe ficou amargurada com a eliminação da Taça Rio mas afirma ter esquecido, que o foco atual é o Fluminense e não pode faltar atenção contra um time que acabou de ser campeão.

“Ficamos com uma sensação amarga após o duelo com o Botafogo, pois sofremos um gol de bola parada pouco tempo antes do final. Fomos tristes para o vestiário, pois sabíamos que estávamos a um passo de uma final contra o Fluminense, mas isso foi esquecido. Estamos focados no jogo de agora, que é muito importante e será justamente contra o mesmo adversário. É um time que acabou de ser campeão, então precisamos ter atenção”, disse.

Desábato analisou a maneira que joga o Tricolor das Laranjeiras e lembrou o duelo pela Taça Rio, que acabou empatado sem gols. O volante afirmou que Zé Ricardo ainda busca o melhor esquema para a semifinal.

“Sabemos que o Fluminense joga com três zagueiros. Quando os enfrentamos, jogamos da mesma maneira para equiparar o meio-campo e ter um controle maior da partida. O time respondeu e jogou bem com esse esquema, então é uma possibilidade. Ainda estamos trabalhando e o professor Zé Ricardo buscando o melhor esquema para esse clássico”, contou.

O jogador falou também que apesar de poucos resultados, o elenco se dedica nos treinos para evitar gols de bola parada e frisou a necessidade de atenção em todas as jogadas para não haver erros.

“Estamos treinando muito essa situação, não tivemos resposta nos últimos jogos, mas seguimos trabalhando para melhorar e não mais passar por isso. O Fluminense possui jogadores altos, então precisamos estar atento e prestar muita atenção em todas as jogadas”, afirmou.