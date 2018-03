Notas: Rhodolfo e Everton se destacam em noite pouco inspirada do Flamengo

Na noite desta quarta-feira (29), Flamengo e Botafogo jogaram a primeira semifinal do Campeonato Carioca 2018, no Estádio do Maracanã. Mesmo com a vantagem do empate, o Rubro-Negro foi eliminado com uma derrota por 1 a 0, gol de Luiz Fernando.

A VAVEL Brasil dá as notas para a atuação dos jogadores rubro-negros:



Diego Alves - Nota 5

Sem culpa no gol sofrido, não comprometeu nas poucas vezes em que foi exigido na partida

Pará - Nota 3

Errou praticamente tudo que tentou durante o jogo. Forçou cruzamentos e deu muito espaço quando subia ao ataque

Réver - Nota 4

Não foi muito exigido durante a partida, dado a postura do Botafogo

Rhodolfo - Nota 6

Um dos únicos em campo que se destacou. Ganhou praticamente todas as bolas que disputou, seguro e tranquilo no setor defensivo



Everton - Nota 5.5

Jogando fora de posição, improvisado na lateral esquerda, não comprometeu. Mostrou a garra e a dedicação que lhe é característica

Jonas - Nota 3

Completamente perdido. Chegou atrasado na maioria das disputas de bola. Levou um amarelo no início da partida por falta violenta em Renatinho

Cuellar - Nota 4

Entrou no lugar de Jonas no intervalo, mas não acrescentou tanta coisa. Não manteve o seu nível de atuação durante a temporada.

Willian Arão - Nota 3

Apático. Não rendeu e não produziu nada enquanto esteve em campo. Foi substituído no intervalo

Geuvânio - Nota 4

Conseguiu um pouco mais de efetividade ao substituir Arão, mas foi pouco em relação ao que o time pode produzir. A sua melhor participação em campo foi o nome escrito errado na camisa

Diego - Nota 4

Não foi o jogador que todos sabem que é. Tentou armar as jogadas, mas não teve muito sucesso.

Lucas Paquetá - Nota 4

Fez um primeiro tempo razoável, era um dos poucos que estava produzindo no ataque rubro-negro. No entanto, o individualismo prevaleceu e seu rendimento caiu. Foi substituído no meio do segundo tempo

Marlos Moreno - Nota 3

Entrou no lugar de Paquetá mas quase não foi visto em campo. Tocou poucas vezes na bola

Henrique Dourado - Nota 4

Mais uma vez não foi o jogador que foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Sua única boa chance na partida foi uma cabeçada na trave e nada mais

Vinícius Jr - Nota 3.5

Não se escondeu da partida, buscou jogadas e tentou resolver, entretanto, errou tudo que fez. Não manteve o nível de atuações que vinha tendo no campeonato