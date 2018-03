Mano mantém mistério e não mostra Cruzeiro que vai a campo no clássico contra Atlético

Google Plus

Seguindo a preparação para o clássico contra o Atlético-MG, o técnico Mano Menezes manteve, nesta sexta (30), o tom de mistério na Toca da Raposa II. O treinador permitiu que os jornalistas acompanhassem somente o aquecimento dos atletas do Cruzeiro. A Raposa vai visitar o Galo no próximo domingo (1º), às 16h, no Independência.

Durante essa primeira atividade, o zagueiro Dedé – poupado no treinamento de quinta (29) - participou normalmente, assim como o lateral-direito Edílson, recuperado de lesão - ainda não será relacionado. O volante Bruno Silva não participou do treino mais uma vez e segue em tratamento de um trauma leve na perna esquerda. Assim, a tendência é que o jogador não seja relacionado para o jogo.

Mesmo o técnico Mano Menezes não mostrando o Cruzeiro que vai a campo neste domingo, a expectativa é que os 11 iniciais sejam Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel. Caso essa escalação se confirme, Mano teria quase a mesma equipe que passou pelo Tupi no último domingo, pela semifinal do torneio.

O Cruzeiro volta a treinar neste sábado (31), mas com portões fechados. Logo após o treinamento, os jogadores vão iniciar o regime de concentração para o clássico contra o Atlético, no Independência, às 16h. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, a Raposa joga por dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo para voltar a ser campeão mineiro - título que não levanta desde 2014.