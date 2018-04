Figueirense entra em campo contra Chape de olho no 18º título do Campeonato Catarinense

Após três anos, o Figueirense volta a disputar uma final de Campeonato Catarinense. O time comandado por Milton Cruz fez uma bela campanha na primeira fase da competição e garantiu uma vaga na final, contra a Chapecoense, na Arena Condá. A bola rola neste domingo (8), às 16h.

Com 17 títulos do Campeonato Catarinense, o Figueirense é o maior campeão da competição estadual. Para conquistar a 18ª taça da competição, o Fracão precisa vencer a Chapecoense, atual bicampeã do estado. A final será disputada em jogo único na casa do time de melhor campanha na primeira fase, a Chape.

O Figueirense terminou a primeira fase na segunda colocação do Campeonato Catarinense. Foram dez vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O ataque do Figueira foi bem e balançou as redes 24 vezes. Já a defesa foi vazada em 14 oportunidades. Os números deram ao time um aproveitamento de 66.7% de aproveitamento.

Semana de mistérios no Orlando Scarpelli

Milton Cruz, técnico do Figueirense, fez mistérios durante a semana. O treinador contou com o retorno de alguns atletas lesionados e fechou treinamentos. As baixas na equipe Alvinegra ficam por conta do zagueiro Cleberson e do meia Felipe Amorim, que apenas realizaram trabalhos físicos no último treinamento antes da final. O torcedor do Figueirense espera contar com uma tarde inspirada de André Luís, artilheiro do time na competição, com seis gols. O atacante do Figueira não marca há 10 partidas.

As dúvidas de Milton Cruz estão no meio de campo e nas laterais. O time está com duas vagas em aberto e Maikon Leite, João Paulo, Gustavo Ferrareis e Renan Mota brigam por elas. Gustavo Ferrareis e Maikon Leite podem dar mais velocidade ao time.

Provável escalação do Figueirense: Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo Bauermann e Guilherme Lazaroni; Betinho, Zé Antônio, Maikon Leite (Renan Mota), Jorge Henrique e João Paulo (Gustavo Ferrareis); André Luis.

Chape pode conquistar terceiro título seguido

A Chapecoense entra em campo para manter sua hegemonia no Campeonato Catarinense. A equipe do Oeste catarinense venceu as duas últimas edições do estadual. Para buscar o tricampeonato, Gilson Kleina manda a campo a seguinte equipe: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Bruno Pacheco; Amaral, Luiz Antonio, Márcio Araújo e Canteros; Guilherme e Wellington Paulista.