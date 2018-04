Brasil goleia Equador e se isola na liderança da Copa América Feminina

Em duelo válido pela segunda rodada do grupo B, da Copa América Feminina, disputada no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, a Seleção Brasileira conquistou o seu segundo triunfo na competição ao massacrar o Equador por 8 a 0. Na noite deste sábado (07), os gols foram anotados por Cristiane (2x), Bia Zaneratto (2x), Andressinha, Formiga, Rafaelle e Debinha.

A equipe canarinha assumiu a liderança isolada da chave e foi aos seis pontos, 100% até aqui, enquanto a seleção equatoriana segue sem pontuar em dois jogos. Na próxima rodada, as brasileiras folgam e só voltam a jogar na quarta-feira (11), às 19h, contra a Venezuela, já as equatorianas respiram por aparelhos e vão jogar a vida diante da Argentina, na segunda-feira (09), às 19h.

Na primeira etapa, o Brasil já dava indícios de que a partida seria de total ataque contra defesa. Logo aos seis minutos, Bia teve a primeira chance do jogo, mas bateu mascado e não obteve sucesso. Aos 11, Thaisinha levantou na cabeça de Cristiane, que sozinha, não desperdiçou, 1 a 0. Pouco tempo depois, aos 21, em mais um lance de bola alçada na área, Bia se antecipou à zaga e fez 2 a 0.

No segundo tempo, o massacre. Andressinha, que havia entrado no decorrer da partida, fez o terceiro em tiro rasteiro de média distância, aos 49. A incansável Formiga, testou para o fundo do gol aos 65 minutos, em belo cruzamento de Rilany, 4 a 0. No minuto 70, Marta fez linda jogada na linha de fundo e cruzou rasteiro de perna direita nos pés de Rafaelle, que marcou o quinto.

Bia queria mais e tentou de cabeça, entretanto a zaga afastou em cima da linha, aos 78 minutos. Mas o Brasil não pararia por aí, a mesma Bia, em bela trama com Debinha pelo lado esquerdo, mandou uma bomba no alto, sem chances para a goleira Andrea Vera, 6 a 0. Aos 86, foi a vez de Debinha anotar mais um, Cris ajeitou de calcanhar para a camisa número 9 chegar finalizando e fazer 7 a 0. Nos acréscimos, Cristiane fechou a conta, aproveitando falha da linha defensiva do Equador, 8 a 0 e goleada histórica.