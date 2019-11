Resultado Santa Fe x Flamengo pela Copa Liberadores 2018 (0-0)

Agradeço a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Flamengo teve erros da arbitragem (contra e a favor), em três das quatro partidas na Libertadores. Apesar do empate polemico, o Rubro-Negro segue líder do grupo com 6 pontos, e pode se classificar na próxima rodada, caso o River não perca para o Santa Fe e a equipe carioca vença o Emelec no Maracanã. Os colombianos seguem em terceiro, com 4 pontos, e precisam de duas vitórias para conseguir a classificação.

INACREDITÁVEL! Geuvânio roubou a bola, partiu para marcar o gol, mas Daniel Fedorczuk apitou o fim do jogo. Santa Fe 0 x 0 Flamengo.

49' Cartão amarelo para Arboleda, do Santa Fe.

47' UHHHH! Jogada individual de Plata, o atacante chegou na entrada da área e finalizou com muito perigo.

46' Marlos Moreno perdeu um gol inacreditável, mas o bandeirinha já tinha marcado a saída de bola no cruzamento de Geuvânio.

45' Cinco minutos de acréscimos.

44' Última mudança no Flamengo: Entra: Jonas / Sai: Diego

37' Mudança no Flamengo: Entra: Marlos Moreno / Sai: Vinicius Jr.

35' Santa Fe volta a tentar pressionar, mas esbarra nas fragilidades técnicas.

32' UHHH! Vinicius arrancou, esperou a passagem de Diego que chutou rasteiro e Zapata defendeu a primeira na partida.

28' UHHHHH! Cruzamento de Renê, Tesillo tentou cortar e quase fez um belo gol contra.

26' Mudança no Flamengo: Entra: Geuvânio / Sai: Henrique Dourado

26' Mudança no Santa Fe: Entra: Roa / Sai: Pajoy

24' UHHH! Diego tocou para Paquetá que, de primeira, lançou para Arão chutar de primeira, por cima do gol.

20' Cartão amarelo para Diego, do Flamengo.

17' Uma das piores atuações do Flamengo no ano. Por sorte, a atuação do Santa Fe é abaixo da crítica também.

15' Cartão amarelo para Diego Alves, do Flamengo.

11' UHHH! Cruzamento fechado, Réver tentou cortar mas a bola sobrou para Gil que cabeceou por cima. Pressão colombiana.

10' SALVA RODINEI! Cruzamento do Arboleda, Diego Alves não alcançou e o lateral-direito salvou o Flamengo.

7' Impressionante o número de escorregões na partida. Muito acima do normal.

3' Ao contrário do início do primeiro tempo, dessa vez é o Flamengo quem começa com a posse de bola.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta. Sem mudanças dos dois lados.

Um primeiro tempo muito abaixo no El Campín. Foram mais passes errados e escorregões que chances de gol na partida. Resultado não é ruim para o Flamengo, mas a atuação deixa a desejar mais uma vez.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! SANTA FE 0 x 0 FLAMENGO!

45' Um minuto de acréscimo.

45' UHH! Passe de Paquetá para Rodinei, que encarou Gil e chutou para fora.

44' Cartão amarelo para Henrique Dourado, do Flamengo.

41' Barbieri colocou todos os reservas no aquecimento.

38' Cartão amarelo para Gordillo, do Santa Fe.

35' Enquanto o Santa Fe pedia pênalti de Dourado, Diego Alves lançou Vinicius, mas o camisa 20 cruzou nas mãos de Zapata. No replay, ficou nítido que Dourado cometeu pênalti e Fedorczuk não marcou.

33' UH! Em falta na lateral da área, Pajoy levantou e Morelo alcançou, mas não conseguiu mandá-la na direção do gol.

28' Primeiro chute do Flamengo foi de Diego, mas o camisa 10 jogou muito longe do gol.

25' Escorregões e passes errados dominam a partida. Apenas duas finalizações, ambas do Santa Fe, e nenhuma chance clara de gol. Jogo fraco em Bogotá.

23' OPA! Morelo, no contra-ataque, adiantou demais a bola, recebeu o contato de Juan e caiu pedindo pênalti. Fedorczuk nada marcou.

19' Com erros de passes e posicionamento distante entre as linhas, o Flamengo não consegue assustar o Santa Fe, e sofre quando os colombianos aceleram as jogadas.

16' No talento, a equipe carioca começa a tentar manter a bola no ataque ao sofrer faltas.

13' Flamengo não consegue mais chegar ao ataque. Momento complicado para o Rubro-Negro.

10' Pressão do Santa Fe. Após cobrança de escanteio, Perlaza subiu e tocou por cima do gol.

8' UHHHHHHH! Gordillo arriscou de longe, a bola quicou um pouco antes mas Diego Alves defendeu sem dificuldades.

5' López, após disputa com Dourado, caiu de maneira estranha e ficou sentindo.

3' UHHH! Lindo passe de Paquetá para Rodinei cruzar fechado, mas Dourado não conseguiu se antecipar e a bola cruzou a área.

1' Precisando da vitória, a equipe colombiana começa com a posse de bola. Público não é muito bom.

BOLA ROLANDO! COMEÇA SANTA FE x FLAMENGO!

Equipes em campo. Vai rolar a bola no El Campín.

Boa noite, torcedor que está ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contarei tudo de Independiente Santa Fe x Flamengo ao vivo, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores!

Arbitragem: Daniel Fedorczuk, do Uruguai, comandará a partida e será auxiliado por Richard Trinidad e Miguel Nievas, ambos uruguaios.

Provável Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Réver, Juan e Renê; Gustavo Cuéllar, Diego, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro; Vinicius Junior e Henrique Dourado.

Provável Santa Fe: Zapata; Arboleda, López, Tesillo e Gil; Gordillo, Perlaza, Vargas e Pajoy; Plata e Morelo.

Fique de olho: O artilheiro da Libertadores, Wilson Morelo, tem 8 gols e marcou no Flamengo, no empate por 1 a 1 no Maracanã, na última quarta-feira. Relembre os gols da partida:

Confiança também não está em alta na torcida do Flamengo. Apesar da equipe estar em terceiro no Brasileirão, e liderar seu grupo na Liberta, os rubro-negros não estão acreditando no trabalho do jovem interino Maurício Barbieri. Ele, inclusive, foi chamado de burro durante a vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, no Maracanã, partida que marcou a despedida de Julio Cesar dos gramados.

Em 10º lugar no campeonato nacional, o Santa Fe corre risco de não se classificar para as quartas de final, e por isso, já trata a partida de logo mais como uma final. Mesmo assim, os torcedores não estão empolgados, e a expectativa de público é de apenas 20 mil torcedores. O estádio El Campín tem capacidade para 36.343 pessoas.

Já a equipe colombiana ocupa o terceiro lugar, com 3 pontos, e ainda não venceu nessa edição da Libertadores. Em crise no Campeonato Colombiano, e com treinador interino, os leões precisam da vitória para sonharem com uma vaga nas oitavas de final.

Líder do grupo 4, com 5 pontos, o Rubro-Negro pode até empatar, que ainda terá chances de se classificar na próxima rodada, contra o Emelec, no Maracanã. Caso perca, ficará em situação delicada para a classificação.

Em Bogotá, a mais de 2.600 metros acima do nível do mar, o Independiente Santa Fe jogará a vida na Libertadores contra o Flamengo.