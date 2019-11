Resultado Botafogo x Fluminense no Campeonato Brasileiro (2-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Botafogo x Fluminense. Até a próxima!

Com o resultado, o Botafogo sobe para a quinta posição com oito pontos, enquanto o Fluminense desce para nono, com sete.

Botafogo vence o Fluminense por 2 a 1 no Nilton Santos. Rodrigo Lindoso e Kieza marcaram para o Alvinegro, enquanto Pedro fez a favor do Tricolor.

TERMINOU!!!

49' FIM DE JOGO!

48' Robinho ajeita e bate para fora.

47' Gilberto cruza e Jefferson sai bem do gol de novo. Soberano até o momento o arqueiro alvinegro.

46' Luan Peres cruzou da esquerda para Gum, mas Jefferson saiu bem do gol.

45' Vamos até 49'

44' Pressão é total do Fluminense. Botafogo se defende como pode.

43' Finalizações: Flu 20 x 8 Botafogo

42' DEFESAÇAAAA!!! Sornoza pega de primeira e obriga Jefferson a fazer linda defesa!!!

40' ISOLOU! Gilberto recebe em boas condições e chuta muito mal.

39' Substituição no Botafogo! Sai: Rodrigo Lindoso; Entra: Jean.

38' Lindoso cai sentindo câimbras e jogo é paralisado.

36' UUUH!! Marcos Jr recebe lindo passe de Gilberto e finaliza por cima do gol.

34' Fluminense pressiona o Botafogo e busca o empate.

32' Aguirre tabela com Lindoso e invade a área, mas não consegue finalizar.

31' Substituição no Botafogo! Sai: Brenner; Entra: Aguirre

31' Aguirre vem aí! Uruguaio fará a sua estreia com a camisa do Botafogo!

31' Fluminense agora com 4 atacantes em campo: Marcos Jr, Pedro, Robinho e Pablo Dyego.

30' Substituição no Fluminense! Sai: Renato Chaves; Entra: Pablo Dyego.

29' Gum erra, Brenner pega a sobra, mas não consegue dar sequência.

28' Fluminense sentiu o segundo gol do Botafogo, que respira com a vantagem.

27' UUUH!!! Brenner gira e chuta para ótima defesa de Júlio César!

26' Substituição no Fluminense! Sai: Richard; Entra: Robinho

25' Gilson cobra escanteio, Carli fica com a sobra, mas não aproveita.

22' Luiz Fernando pega a sobra e finaliza por cima.

20' Sornoza fica caído após Gilson chegar na marcação.

19' Assim como no primeiro gol, Botafogo marca no melhor momento do Flu na partida.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!! KIEZA!!! Marcinho cobra escanteio, atacante se antecipa e cabeceia para colocar o Alvinegro de novo em vantagem!!

18' Gilson cruza para Luiz Fernando, mas Gum salva.

17' Botafogo vai errando bastante passes nesse segundo tempo.

16' Marlon vai ao fundo e cruza para Marcos Jr cabecear para fora. Pressão do Flu.

15' Richard cai após pisão de Brenner.

14' Botafogo melhora um pouco na marcação, mas Fluminense ainda é superior no clássico.

13' QUASE! Marlon erra, Luiz Fernando cruza rasteiro na área, Brenner tenta de letra, mas não consegue pegar na bola,

11' Fluminense tenta contra-ataque, mas Marcos Jr erra o passe.

10' Pedro sofre carga de Carli.

8' Após erro na saída de bola, Sornoza chuta forte e Jefferson defende.

7' Marcinho cobra falta na área e Júlio César afasta de soco.

7' CARTÃO AMARELO PARA RICHARD! (Fluminense)

6' Gilson arranca e sofre falta de Richard.

3' UUUH!! Pedro recebe de Jadson e chuta para fora.

1' Fluminense é o mesmo do primeiro tempo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

0' Substituição no Botafogo! Sai: Renatinho; Entra: Bochecha.

Times em campo para o segundo tempo.

Em clássico movimentado, Botafogo e Fluminense vão ficando no 1 a 1 neste primeiro tempo. Rodrigo Lindoso e Pedro marcaram os gols. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Fim de primeiro tempo.

46' JEFFERSON!! Sornoza chuta e goleiro defende. Na sobra, Marcos Jr tenta, mas para novamente no camisa 1 alvinegro. O árbitro, porém, ja havia marcado impedimento do atacante.

46' Gilberto cai em dividida na lateral e Flu tem falta.

45' Vamos até 47'

43' Marlon cobra escanteio e defesa tira o perigo novamente.

43' Fluminense cobra e defesa afasta. Na sobra, Sornoza tenta chute e ganha outro escanteio.

42' Jogo reiniciado. Jadson vai ao fundo e arruma escanteio.

41' Agora quem cai é Jadson, após dividida com Kieza.

40' Substituição no Fluminense! Sai: Ayrton Lucas; Entra: Marlon.

37' Nem tão bem assim. Lateral cai novamente e pede substituição. Marlon vai entrar no Fluminense.

36' Jogo é reiniciado. Tudo bem com o jogador do Flu.

35' Jogo é parado pois Ayrton Lucas, lateral do Flu, sentiu algum desconforto.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! PEDRO!! Marcos Jr cruza e o camisa 9, de peito, empata para o Tricolor!!

30' O jogo ficou mais brigado após o gol do Botafogo.

29' CONFUSÃO! Sornoza cai após dividida com Gilson e jogadores do Flu reclamam de agressão. Juiz, entretanto, nada marcou.

28' CARTÃO AMARELO PARA CARLI! (Botafogo)

27' Fluminense era melhor no clássico, mas o Botafogo foi mais efetivo e, assim, fica na frente.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!! RODRIGO LINDOSO!! Marcinho cruza da direita, volante cabeceia e coloca o Botafogo em vantagem!

25' UUUH!! Gilberto vai ao fundo, cruza e defesa afasta. Na sobra, Jadson chuta e bola passa muito perto.

23' Botafogo cobra e defesa afasta. Na sobra, Rodrigo Lindoso arrisca mas Júlio César defende. Primeira finalização dos mandantes no clássico.

23' Renatinho tenta de longe e é travado por Richard. Escanteio.

21' Finalizações: Fluminense 4 x 0 Botafogo

20' Renatinho cobra falta na área e Júlio César tira de soco.

19' UUUH!! Marcos Jr recebe passe de Sornoza e chuta. Jefferson salva mais uma vez o Botafogo.

19' Botafogo segue sendo envolvido pelo Fluminense, que consegue ameaçar com facilidade.

18' QUASE! Jadson fica na cara de Jefferson, mas é travado na hora do chute.

17' Em contra-ataque, Luiz Fernando é flagrado em impedimento.

16' Ayrton cobra escanteio e Jefferson sai bem do gol.

15' JEFFERSON!!! Sornoza chuta de fora da área e obriga o goleiro a fazer bela defesa!

12' Sornoza chuta para o gol, mas bola sai sem perigo ao gol de Jefferson.

11' Marcos Jr vai ao fundo e tenta passe de efeito, mas é interceptado.

10' Alberto Valentim chama atenção do time e não está feliz com este início de jogo do Botafogo.

9' Fluminense fica mais com a posse de bola neste início e envolve o Botafogo.

8' Ayrton cobra escanteio e defesa tira o perigo.

8' Pedro é lançado na área e defesa afasta para escanteio.

6' CARTÃO AMARELO PARA RENATINHO! (Botafogo)

5' Renatinho faz falta dura em Gilberto.

3' Gilberto vai ao fundo e cruza rasteiro. Defesa alvinegra afasta.

2' Nilton Santos recebe um público pequeno para este clássico.

1' Tudo bem com o volante do Flu. Jogo reiniciado.

0' Com poucos segundos de jogo, Richard fica caído após dividida com Kieza.

0' COMEÇA O JOGO!

Jogadores já no gramado do Nilton Santos. Tudo pronto para a bola rolar!

Times de Botafogo e Fluminense já fizeram o trabalho de aquecimento no gramado. Em instantes, o clássico começa. Fique conosco!

O Fluminense anunciou esta semana acordo de patrocínio com o 'Descomplica', plataforma de ensino online. O contrato é válido por três meses e estreia hoje contra o Botafogo.

Antes da bola rolar, Helinho, ex-jogador do Botafogo, foi homenageado pela diretoria antes do clássico e recebeu uma camisa personalizada com o número 7.

FLUMINENSE ESCALADO!





BOTAFOGO ESCALADO!





Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Botafogo x Fluminense. Fique conosco!

O Nilton Santos é o palco do jogo Botafogo x Fluminense ao vivo. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

No Botafogo, o lateral Moisés deve ser a grande surpresa na escalação. O lateral treinou normalmente e mostrou-se recuperado da lesão que sofreu no tornozelo. Assim, o Alvinegro deve ir a campo com: Jéfferson, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leo Valencia, Renatinho e Luiz Fernando; Brenner.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga manterá a base que jogou contra o Nacional Potosí, com: Julio Cesar, Gum, Renato Chaves e Frazan; Gilberto, Richard, Jadson, Junior Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior (Pablo Dyego) e Pedro.

E o Aguirre? O técnico Alberto Valentim deu indícios de que o atacante será relacionado para o clássico. Ele, que chegou ao Botafogo em março, operou o menisco do joelho direito em dezembro e não joga desde novembro. Assim, deve começar duelo contra o Flu no banco de reservas.

Pedro, que é o artilheiro do Fluminense na temporada, ressaltou a preparação para ser o 'homem-gol' do time: ''Tenho trabalhado muito para que as coisas continuem acontecendo. Foram anos de preparação e foco, aprendendo e me aprimorando para, quando chegasse esse momento, não desperdiçar. Ainda tenho muito a aprender e evoluir. O trabalho continua mais forte para tentar dar alegrias à torcida’’, disse.

O técnico do Botafogo Alberto Valentim falou sobre o que espera do confronto contra o Fluminense: ''A gente jogou apenas uma vez contra eles. É importante a vitória pela pontuação. Precisamos evoluir, continuar evoluindo e somando três pontos é bom para ter tranquilidade.’’

O último confronto entre Botafogo x Fluminense aconteceu pela final da Taça Rio. Naquela ocasião, o Tricolor não precisou de muito esforço para vencer o Alvinegro por 3 a 0, com gols de Jadson, Marcos Jr e Pedro.

O equilíbrio prevalece no que se refere ao histórico de confrontos do Clássico Vovô válido pelo Brasileiro. Em 52 jogos até o momento, foram 17 vitórias para cada equipe e 18 empates. No quesito gols marcados, o Botafogo leva uma pequena vantagem: 60 contra 57. Os maiores artilheiros do clássico são os ex-tricolores Fred (14), Welfare (17 gols) e Waldo (14). Heleno, pelo lado alvinegro, marcou 16 gols.

Na tabela do campeonato, o Botafogo ocupa a 15º posição, com cinco pontos. Já o Fluminense é o sétimo com sete. Caso o Tricolor vença, encosta de vez no líder Flamengo, que tem dez pontos.

O Botafogo não vem de bons resultados nos últimos jogos. Derrotas para Cruzeiro, Botafogo e empate com o Audax Italiano, este pela Copa Sul-Americana, fazem com que o clássico desta noite seja o momento chave do time recuperar o bom momento. O Fluminense, por sua vez, vem embalado devido à classificação heroica pela Sul-Americana, onde eliminou o Nacional Potosí, enfrentando uma altitude de mais de 4 mil metros.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no estádio Nilton Santos, nesta segunda-feira (14), às 20h (de Brasília).