Jogo Cruzeiro x Vasco no Campeonato Brasileiro 2018

Google Plus

INCIDENCIAS: Décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Eles ocuparão as vagas, respectivamente, de Luiz Gustavo e de Giovanni Augusto. Apesar de Henrique voltar de suspensão, Ramon, que entrou bem no lugar de Fabrício, permanece na lateral esquerda.

Em termos de escalação, Valdir terá o retorno do lateral-direito Rafael Galhardo, recuperado de entorse no tornozelo direito, e do meia Thiago Galhardo, livre de dores na coxa direita.

“O jogo contra o Cruzeiro não vai ser fácil, mas chegamos a um momento em que precisamos voltar a pontuar para não termos problemas mais na frente. É uma oportunidade de reagirmos”, completou o lateral-esquerdo Ramon.

No fim de semana, o time perdeu por 2 a 1 o clássico para o Botafogo e viu o técnico Zé Ricardo pedir demissão. Valdir Bigode assume interinamente uma equipe estacionada nos 11 pontos e flertando com a zona de rebaixamento.

Curiosamente, o mau momento do Vasco começou a se agravar justamente após uma goleada por 4 a 0 sofrida para a própria Raposa, resultado que custou a eliminação precoce na fase de grupos da Copa Libertadores. De lá para cá o clube foi decaindo.

“Saímos frustrados contra o Botafogo, pois poderíamos ter conquistado um resultado melhor, pelo que apresentamos no segundo tempo. Mas temos que levantar a cabeça e buscar a recuperação contra o Cruzeiro”, disse o zagueiro Ricardo, que teve o discurso corroborado pelo companheiro.

“Momento deles não é bom, momento difícil, conturbado, mas quando se está dentro de campo é 11 contra 11, não importa o que está acontecendo nos bastidores. Temos que enfrentá-los como enfrentamos todos os outros. Temos que ter atenção a todo o momento porque o Vasco é um time grande, é um time que tem tradição. Não podemos dar mole. Precisamos ser o Cruzeiro que estamos demonstrando ser, guerreiro e vitorioso”, salientou.

Para vaga do atacante, o substituto será Raniel. O jovem jogador analisou o duelo contra o Vasco e sabe que o clube chega com força em Belo Horizonte.

Mano Menezes terá desfalques para escalar o time diante dos cariocas. O treinador já confirmou que Lucas Silva não reúne condições de atuar e Sassá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não atua. Retorno confirmado é o de Henrique, afastado dos últimos jogos.

Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 21h45, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.