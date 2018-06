Balbuena deixa futuro em aberto após empate contra Santos: "Ninguém pode cravar"

Google Plus

Depois do empate no clássico alvinegro nesta quarta-feira (6), entre Corinthians e Santos, o zagueiro paraguaio Balbuena concedeu entrevista na zona mista da Arena Corinthians.

Durante a conversa com os diversos profissionais da imprensa presentes no local, um dos questionamentos foi sobre uma futura transferência para a Europa.

Às vésperas do clássico, o portal esportivo Goal, noticiou que o Celta de Vigo aceitou pagar a multa rescisória do zagueiro de €4 milhões (R$ 17,2 milhões). Quando foi consultado sobre o caso, Balbuena se irritou.

"Muitos jornalistas cravando informações, nem tudo que sai é verdade. Minha cabeça está aqui. Hoje está perto de abrir a janela de transferência, é normal, cada ano tem especulação. Ano passado eu já estava na Itália, vocês me mandaram para vários lugares”, rebateu.

Apesar de se mostrar irritado com os jornalistas, Balbuena deixou o futuro em aberto, visto que a janela de transferências européia abre no dia primeiro de julho, período de pausa para a Copa do Mundo.

“É difícil, se algum time me procurar e o Corinthians vender... é muita incerteza, difícil falar. Minha planificação é voltar dia 25. Ninguém pode cravar o futuro, sempre sou sincero, não quero passar por mentiroso, falando que vou ficar, aí vou embora e quem fica mal sou eu. Nem posso falar o contrário: que vou sair e não saio, acabo ficando com cara de bobo”, finalizou.