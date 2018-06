Sport supera Atlético-PR, mantém boa sequência de resultados e assume vice-liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2018, disputada na Ilha do Retiro, no Recife/PE

O Sport vive o melhor momento na temporada. A chegada de Claudinei Oliveira ao comando técnico da equipe rubro-negra foi determinante para uma mudança de ares muito boa no clube pernambucano. No Campeonato Brasileiro da Série A, vive uma ótima sequência de resultados. E, na noite desta quarta-feira (6), o Leão da Ilha manteve o excelente ritmo ao vencer o Atlético-PR por 1 a 0. Fellipe Bastos marcou um golaço no jogo válido pela décima rodada do Brasileirão, realizado na Ilha do Retiro, no Recife/PE.

Mesmo fora de casa, o Atlético-PR tentava manter a bola sob seus pés no começo da partida. Os jogadores do Furacão trocavam passes, mas tinham dificuldades em finalizar com perigo. O Sport buscava neutralizar o oponente e exercer domínio no jogo. A primeira boa chance veio aos 13 minutos, quando Fellipe Bastos recebeu de Rafael Marques e encheu o pé. A bola foi no lado de fora da rede. Era um prenúncio do que viria minutos à frente.

A resposta atleticana foi com Camacho, que também arriscou de fora da área. Magrão defendeu. Enquanto os visitantes cometiam muitas faltas, os donos da casa tentavam responder na bola, com criação de boas jogadas. Os pernambucanos tiveram dois lances seguidos para abrir o placar. Raul Prata arriscou de canhota e Santos espalmou. No rebote, Marlone errou o alvo.

Williams Aguiar/Sport Recife

O primeiro lance do segundo tempo foi decisivo para o jogo. Nos primeiros segundos da etapa complementar, Gabriel tocou para Fellipe Bastos. O volante chutou de muito longe e acertou o ângulo defendido por Santos. Um golaço que colocou o Sport na frente do placar. A melhor chance do Atlético-PR veio quando Raphael Veiga cruzou e Thiago Carleto mandou na área. Depois de bate-rebate na área, Bergson foi travado pela defesa leonina. Após as alterações feitas pelos dois treinadores, o Furacão voltou a finalizar. Thiago Carleto cruzou, Pablo cabeceou e Magrão fez espetacular defesa para manter a vitória e garantir mais três pontos ao escrete da Praça da Bandeira.

Com o resultado, o Sport assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. Por outro lado, o Atlético-PR acumula o segundo revés consecutivo e volta a estar na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com nove pontos. A próxima rodada acontece no fim de semana e as equipes voltam a entrar em campo no próximo sábado (9). O Atlético-PR busca a reabilitação contra o São Paulo, às 16 horas, na Arena da Baixada. Por sua vez, o Sport enfrenta o Vasco da Gama às 19 horas, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro/RJ.