Botafogo inicia venda de ingressos para duelo contra Atlético-PR; tíquete mais barato custa R$ 5

Botafogo e Atlético-PR se enfrentam na próxima quarta-feira (13) em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o clube alvinegro decidiu fazer uma promoção para o jogo, com ingressos começando em R$ 5 (meia entrada) para o setor norte.

As vendas começam físicas se iniciam na segunda-feira (11), mas as vendas online começam neste sábado pelo site www.botafogo.com.br/ingresso. No dia do jogo, os portões abrem às 19h.

Confira as demais informações divulgadas pelo clube sobre a venda de ingressos:

SOU BOTAFOGO

Como o mando do jogo é do Botafogo, os sócios terão benefícios para esta partida. O check-in e a compra de acessos já podem ser realizados no site do programa. Além da entrada, também é possível adquirir transporte e estacionamento, além de gratuidade em qualquer setor para acompanhantes menores de 12 anos ou maiores de 60. Todas as informações estarão disponíveis no site do Sou Botafogo (www.botafogo.com.br/soubotafogo).

VENDA ONLINE

www.botafogo.com.br/ingresso

Não haverá a cobrança de taxa de conveniência para compra de ingressos da torcida do Botafogo pela internet.

NOVIDADE Voucher Seguro®

Ingressos online

Dentro dos esforços de aperfeiçoar a experiência do torcedor no Nilton Santos, o Botafogo ampliará a utilização da tecnologia Voucher Seguro®. Torcedores que adquirirem ingressos pela internet terão acesso ao Estádio diretamente com um QRCODE randômico em seu celular, pelo app Voucher Seguro. O sistema evita fraudes e reduz a necessidade de atendimento, uma vez que não é necessária a troca na bilheteria.

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais apenas nos setores Oeste Inferior, Leste Inferior e Sul, sendo obrigatória a retirada prévia em General Severiano ou Estádio Nilton Santos segunda e terça. A troca deverá acontecer com até 24h de antecedência para a partida. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios. Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo.

A gratuidade pode ser reservada online em https://www.voucherseguro.com/ . Mais informações aqui!



MEIA-ENTRADA

De acordo com a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, e Lei nº 3364, de 07 de janeiro de 2000, e com limite de 40% da carga de ingressos, a meia-entrada é direito de estudantes, jovens de 12 a 21 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE.

Serão exigidos documentos na compra do ingresso e na entrada ao estádio. O nome será cadastrado no sistema e impresso no bilhete para evitar venda em duplicidade. Quem adquirir meia-entrada terá que comprovar o direito antes de chegar à catraca. Não compre de cambistas.

VALORES DOS INGRESSOS

Oeste Inferior: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – BOTAFOGO

Oeste Superior: Fechado

Norte: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO

Leste Inferior: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO

Leste Superior: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO (fechado)

Sul (visitante): A definir



POSTOS DE VENDA

A partir de sábado

www.botafogo.com.br/ingresso

Segunda à quarta – 10h às 13h30 e 14h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro



Segunda e terça - 12h às 13h30 e 14h às 19h

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping - Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Loja Oficial do Botafogo - Park Shopping - Campo Grande



Quarta - 12h às 13h30 e 14h às 16h

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping - Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Loja Oficial do Botafogo - Park Shopping - Campo Grande



Quarta - 10h às 21h45

Estádio Nilton Santos - Engenho de Dentro