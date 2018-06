Corinthians reencontra Vitória em busca de recuperação pré Copa do Mundo

A equipe do Corinthians encerrou na tarde de ontem no CT Joaquim grava as preparações para o duelo frente o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado por Osmar Loss, que vem de um empate na última rodada contra o Santos, enfrenta o tima baiano buscando se recuperar na tabela antes da parada para a Copa do Mundo. O duelo acontece na noite deste sábado (9) as 21h, na Arena Corinthians.

O clube baiano por sua vez chega ao confronto com confiança após vencer a Chapecoense pelo placar mínimo. O time que vinha de duas derrotas, nas últimas rodadas, 3 a 2 para o Internacional de Porto Alegre e 5 a 2 para o Santos, se recuperou e vem animado para a partida de logo mais na Arena Corinthians.

Osmar Loss ameaçado e provável escalação

O mais novo técnico do Corinthians chega pressionado para o duelo de hoje a noite na Arena Corinthians. A pressão sobre Osmar Loss advém dos últimos resultados negativos da equipe, e principalmente pela queda técnica do time de parque São Jorge. Um dos maiores exemplos é a quantidade de gols sofridos desde a saída de Fábio Carrile. Para se ter noção nos últimos cinco jogos o Corinthians sofreu gol em todos os jogos e ganhou apenas um jogo, perdendo três e empatando dois.

Em meio a turbulência que a era Osmar Loss vem passado o treinador escalou o time com algumas surpresas, devido também as ausências de Balbuena e Romero que estão servindo a seleção nacional do Paraguai. Com isso o Corinthians vem a campo com Mateus Vital na vaga de Romero e Pedro Henrique na de Balbuena. O restante da equipe deve ser o mesmo que empatou com o Santos no meio de semana.

Mancini preocupado com desgaste do time; Neilton é esperança

O treinador do time baiano ganhou um suspiro com a vitória frente a Chapecoense e pode trabalhar mais tranquilo durante a semana. A timo rubro negro passa por um período conturbado após ser desclassificado na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste para o Corinthians e Sampaio Corrêa.

Vagner Mancini comentou sobre a dificuldade de trabalhar com um elenco mais barato no decorrer do torneio nacional, usando esse argumento para justificar os últimos resultados negativos.

O preparador físico do Vitória, Lucas Itaberaba, declarou que o time está no limite e ressaltou a importância da parada da Copa para o descanso dos atletas.