Para se afastar do Z-4, Santos recebe Internacional na Vila Belmiro

Em busca de se distanciar da zona de rebaixamento e mostrar reação após um início ruim, o Santos recebe o Internacional, na Vila Belmiro, neste domingo (10), ás 19h, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A. O Peixe vem de uma vitória diante do Vitória e um empate diante do rival Corinthians, mas ocupa à 15° posição na tabela, com dez pontos. Já o Internacional, vem de dois empates (Sport e São Paulo) e ocupa à 8° posição, com 16 pontos.

O histórico do confronto entre Santos e Internacional é muito equilibrado. Em 72 jogos, o Peixe soma 27 vitórias, 19 empates e 26 derrotas, com 91 gols marcados e 90 sofridos. Nos duelos realizados na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano leva uma vantagem maior, somando 14 vitórias, seis empates e dois tropeços, com 40 tentos a favor e 19 contra

O confronto poderia marcar o reencontro do lateral-esquerdo Zeca com a torcida do Peixe, mas o ala sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, é só deve retornar depois da Copa do Mundo. Fabiano volta à lateral.

Por outro lado, Eduardo Sasha enfrentará o ex-clube pela primeira vez na carreira. O atacante foi negociado com o Santos em transação envolvendo a vinda de Zeca para Porto Alegre.

O volante Diego Pituca, que se destacou nas últimas partidas pelo Santos, concedeu entrevista ao site oficial do Santos, no sábado (9), e disse que espera um Santos com "pegada" diante do Internacional.

"Sabemos que a partida será muito difícil, mas temos que nos impor. Jogaremos em casa e precisamos fazer os gols. A gente vem em uma crescente muito boa. Esperamos manter essa 'pegada' contra o Internacional para que, mais uma vez, possamos sair vencedores"", disse Diego Pituca

Por outro lado, o Inter vem embalado após seus jogos invictos e uma das melhores defesas do Brasileirão. Aproveitando a boa fase, Iago concedeu entrevista coletiva na tarde deste sábado (9), e pediu marcação alta.

"É um time que tem qualidade, mas temos uma das melhores defesa do campeonato. Acho que podemos adiantar a marcação, pressionando lá em cima e tentar roubar a bola para fazer os gols", explicou Iago.

"Não podemos perder. Vamos para vencer, somar pontos. Temos que pensar assim para continuar perto do topo da tabela. A marcação está bem encaixada e isso mostra a força do nosso time e que o grupo está trabalhando sério", argumentou

O time comandado pelo técnico Jair Ventura deve ir a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Eduardo Sasha, Gabigol e Rodrygo.

Bruno Henrique deve iniciar a partida no banco de reservas.

Os desfalques do Peixe são: Alison (entorse no joelho), Arthur Gomes, Vitor Bueno e Vecchio (entorze no tornozelo esquerdo) e Daniel Guedes (conjutivite) e Yuri Alberto (luxação no ombro direito).

Pendurados: Dodô, Lucas Veríssimo e David Braz.

Já o time comandado pelo técnico Odair Hellmann deve ir à campo com: Danilo Fernandes; Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago; Dourado, Edenilson e Patrick; Pottker, Lucca e Leandro Damião.

Os desfalques do Inter são: D'Alessandro, Klaus e Zeca.

Pendurados: Edenilson, Rodrigo Moledo, Patrick, Lucca, Rodrigo Dourado e Danilo Fernandes.

A última partida em que as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro Série A em 2016 o Internacional levou a melhor nas duas partidas. Na Vila Belmiro venceu por 1 a 0 e no Beira Rio por 2 a 1.