Brasil de Pelotas sofre, mas vence Criciúma e deixa Z-4 da Série B

O Brasil de Pelotas voltou a se encontrar com as vitórias na Série B. Depois de quatro jogos de jejum que causou a demissão de Clemer, o Xavante enfim venceu, mas não faltou drama no Estádio Bento Freitas, no fim, uma vitória magra, pelo placar mínimo, mas que tira a equipe gaúcha do Z-4 e deixa o Criciúma em situação delicada.

Apesar de estarmos apenas na 12ª rodada de Série B do Brasileirão, pode-se dizer que o Brasil de Pelotas vivia um drama dentro da competição, com apenas duas vitórias em onze partidas, a equipe Xavante chegou para o confronto diante do Criciúma com técnico interino - Gusavo Papa - e com um jejum de quatro partidas sem vitórias. O Tigre apenar de estar atrás do Brasil na tabela, chegou no Bento Freitas com quatro jogos de invencibilidade.

Quando a bola rolou, o Brasil de Pelotas tratou de pressionar o Criciúma, e o gol Xavante levou 19 minutos para sair. Na bola parada, Valdemir cruzou na primeira trave e o experiente zagueiro Leandro Camilo abriu o placar de cabeça. O jogo que teve seus primeiros 45 minutos sem grandes emoções e os donos da casa se contentaram com a pequena vantagem.

O segundo tempo reservou muitas emoções e dramaticidade, principalmente para o torcedor Xavante, o Criciúma dominou completamente as ações do jogo, mas parou na trave e no goleiro Marcelo Pitol, duas vezes cada, tudo isso nos 15 minutos finais. Marlon Freitas acertou a trave aos 32 e 33 minutos, o mesmo jogador ainda perdeu um gol cara a cara com Pitol, onde o goleiro da casa cresceu a sua frente e salvou o Brasil, Pitol ainda salvaria o Brasil aos 38 minutos, garantindo a vitória Xavante.

Com a vitória que foi supervisionada pelo novo técnico do Brasil, Gilmar Dal Pozzo, que esteve no Bento Freitas, levou a equipe gaúcha aos 13 pontos, subindo para o 14ª posição na tabela de classificação, o próximo duelo Xavante é na capital goiana contra o Atlético-GO, na sexta-feira (29).

O Criciúma que segue com sua saga contra o rebaixamento, recebe o invicto São Bento no sábado (30). O Tigre tem nove pontos e ocupa a penúltima colocação no campeonato.