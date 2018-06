Maurício Barbieri é efetivado como técnico do Flamengo

Nessa quinta-feira-feira (28), o Flamengo confirmou que Maurício Barbieri, 36 anos, foi efetivado como técnico do Rubro-Negro até o final da temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano. A negociação foi feita entre o empresário do treinador, Nenê Zini, o diretor executivo de futebol do clube, Carlos Noval e o CEO, Bruno Spindel.

Após 17 jogos oficiais no comando da equipe carioca, desde a saída de Paulo César Carpegiani, na eliminação do Campeonato Carioca para o Botafogo, o treinador mais jovem da elite do futebol brasileiro obtém mais de 70% de aproveitamento.

Foram 10 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota do Flamengo sob seu comando, sendo o revés com a equipe mista, contra a Chapecoense. Classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, e líder isolado do Brasileirão - com a melhor campanha da história do clube da Gávea nas 12 rodadas iniciais -, Barbieri caiu nas graças da torcida.

Mesmo apelidado de "Barbiola" pelos rubro-negros, pela forma como a equipe vem jogando, remetendo ao futebol dos times de Pep Guardiola, o treinador ainda acha que há muito para melhorar em campo e não vê o Flamengo como o ''melhor time do Brasil'':

"Importante frisar que somos os líderes do Campeonato, mas não entendemos que somos o melhor time do Brasil. Pode ser a opinião de um ou outro. Temos que usar o tempo (da pausa para a Copa) para melhorar o que precisamos. Nossa equipe tem muito a evoluir", afirmou o treinador após o empate com o Palmeiras, em São Paulo.

A volta do Rubro-Negro aos gramados será no dia 18 de julho, contra o São Paulo no Maracanã. Para o confronto direto contra o terceiro colocado, Barbieri não terá quase a metade de um time disponível: Cuéllar, Jonas, Henrique Dourado (suspensos), Vinicius Junior e Felipe Vizeu (vendidos).

