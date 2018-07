Jogo Corinthians x Cruzeiro AO VIVO online em amistoso intertemporada

Google Plus

Não saia torcedor. Alguns minutos antes do apito inicial da partida voltaremos com todos os detalhes para que você perca nada da partida.

No segundo tempo de jogo os técnicos podem trocar seus 11 jogadores, e não devem manter a escalação para jogar os últimos 45 minutos.

Já Mano Menezes, que conhece o time paulista de longa data, vem também com um 4-2-3-1, e a equipe entra da seguinte maneira: Fábio; Edilson, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva; Robinho, Rafinha, Thiago Neves; Rafael Sobis.

Para a partida, Osmar Loss mantém o 4-2-3-1 jogado contra o Grêmio, mas faz mudanças. O time entra com: Cássio; Danilo Avelar, Henrique, Pedro Henrique, Mantuan; Gabriel, Renê Jr, Rodriguinho; Romero, Matheus Vital; Matheus Matias.

Histórico dos confrontos: Os últimos 7 jogos entre as equipes marcam 3 vitórias para os alvinegros, 2 empates e apenas 2 vitórias para os cruzeirenses.

Já pelo Cruzeiro, Rafael Sóbis é o jogador de área, mas passou batido sem ter feito nenhum gol no último amistoso entre as duas equipes.

Matheus Matias, o centro-avante autor do gol da vitória sobre o Grêmio no último amistoso, deve estrear como titular.

Fagner também voltou, mas não foi relacionado como um dos 11 titulares ou como reserva para a posição.

O Corinthians conta com a volta de Cássio como titular. O goleiro estava na Rússia com a Seleção Brasileira durante a Copa, mas já que a equipe voltou para casa, Loss pode contar de novo com ele.

(Divulgação / Cruzeiro EC)

Após a derrota no último amistoso, o Cruzeiro voltou a treinar para poder vencer o Corinthians em sua casa.

(Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)

Depois de uma vitória contra o Grêmio no último domingo, a equipe paulista começou as preparações para o segundo confronto contra o Cruzeiro.

Boa noite torcedor! Hoje (11) você acompanha o amistoso entre Corinthians e Cruzeiro, ao vivo, lance a lance. O jogo acontece na Arena Corinthians, às 20h em São Paulo.