Campeão Olímpico, Zeca sonha com chances na Seleção Brasileira principal

A seleção brasileira já se despediu da Copa do Mundo 2018 e trouxe consigo uma esperança para os atletas com idade e potencial para estarem na Copa em 2022. Zeca, lateral do Internacional é um dos que começou a sonhar e visualizar o Catar no horizonte.

Em entrevista coletiva concedida em Atibaia, onde o Colorado realiza a intertemporada, Zeca abriu o jogo e disse querer voltar a vestir a amarelinha, como fez e foi campeão nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

"Vou trabalhar a cada dia. É preciso todo dia matar um leão para poder sonhar com Seleção. O que pode me proporcionar isso é o Inter, preciso mostrar meu futebol aqui”, disse o jogador.

O atleta, que devido a um imbróglio envolvendo seu ex-clube (Santos), ficou um bom tempo sem poder atuar por causa do entrave judicial, hoje é dono da posição na equipe gaúcha e busca se firmar novamente no cenário nacional, como já fez outrora, sonhando em vestir a camisa da seleção brasileira principa:"Se Deus quiser, vou estar em um bom momento para ser convocado”, projetou.

Recuperado de lesão no adutor da coxa, o lateral colorado volta a ficar à disposição de Odair. E deve ser titular em jogo-treino que será disputado nesta sexta, contra o RB Brasil, no último dia da estadia vermelha em Atibaia.