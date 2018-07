Andrés Ríos acerta renovação com Vasco até final da temporada

Fim da novela! O Vasco da Gama e o atacante argentino Andrés Ríos protagonizaram uma telenovela nos últimos dias, mas ela teve fim na manhã desta quarta-feira (11), quando o clube carioca se posicionou oficialmente sobre.

O jogador e o Gigante da Colina chegaram a um acordo que durará até o final da temporada, no caso, até o fim de 2018. Ríos se torna o único atacante do Vasco, além de Paulo Vitor, já que Riascos deixou o clube recentemente.

São 12 gols em 50 jogos com a camisa do Almirante e feitos marcantes, como a última classificação para a Conmebol Libertadores deste ano, qual a equipe já não particupa mais. Ainda sim, há uma Copa Sul-americana pela frente e o atleta deve ser peça fundamental para Jorginho.

De volta aos treinos já nesta quarta-feira (11), o argentino falou com exclusividade ao site oficial do Vasco após assinatura do contrato. Ele demonstrou felicidade, enalteceu o Alvinegro, afirmou que o foco é brigar pela vaga na Libertadores e reverter o resultado diante do Bahia.

“Estou muito feliz com essa renovação. O Vasco é um time grande, me adaptei muito bem ao clube, e gosto muito de jogar aqui. O que projeto para o segundo semestre é ajudar o Vasco a brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão. Vamos em busca de uma vaga para a Libertadores. Na segunda-feira teremos um jogo pela Copa do Brasil e vamos procurar dar o nosso máximo para conseguir a virada”.