Apesar do empate, Osmar Loss vê Corinthians preparado para retorno do Campeonato Brasileiro

Com um grande público na Arena Corinthians, o jogo entre Corinthians e Cruzeiro ficou no empate por 2 a 2, o confronto não tinha cara de um simples amistoso, pois ambas as equipes buscaram o resultado, já que o retorno do Campeonato Brasileiro está próximo e todos querem retornar com o pé direito. Na noite fria em São Paulo, o Timão trouxe para a arena cerca de 37 mil torcedores e utilizou uma jogada de marketing, disponibilizando ingressos gratuitos para mulheres.

O técnico Osmar Loss, em entrevista coletiva, acredita que a presença feminina deixa o estádio com um clima mais família. Além disso, o comandante alvinegro falou sobre o resultado e o comportamento dos donos da casa que buscaram o empate após sair atrás do placar com dois gols de diferença.

“Deu para perceber o clima aqui hoje até o grito estava mais fino, a minha esposa e minha filha estava aqui no meio dessas 15 mil mulheres. Estava um ambiente bacana, e acho que quando tem a mulher no Estádio dá uma referência familiar, é muito legal essa iniciativa do Corinthians e gostaria que se repita, no jogo todos ficaram apoiando mesmo quando estávamos perdendo por dois a zero”, ressaltou o técnico.

Ele falou um pouco também sobre a atuação de Pedrinho, que marcou o gol de empate no final do segundo tempo, quando a equipe pressionava o Cruzeiro.“Desde o ano passado os torcedores sempre veem pedindo o Pedrinho, é um jogador que a torcida gosta, utiliza bastante o drible e isso todas as pessoas que ama o futebol gosta de ver. A atuação dele conseguiu traduzir em gol, coisa que muitas vezes ele construía muitas ações e não conseguia transformar isso em eficiência em números que são importantes pra equipe, hoje ele foi importante nisso como foi Marquinhos Gabriel que fez o um ótimo lance no jogo que resultou no gol de Pedrinho”, destacou.

Com a parada do Campeonato por conta da Copa do mundo, muitos times passaram a fazer amistosos para a preparação do elenco, e o Corinthians realizou na última quarta-feira o seu último duelo para a volta das partidas oficiais, e esse jogo serviu para mostrar o comportamento do time quando está atrás do placar. Loss falou sobre a volta do Campeonato Brasileiro, se haveria alguma projeção feita pelo Corinthians nesse restante da competição sobre a distância do líder, Flamengo.

“É claro que não dá para fazer esse projeto hoje, em jogos eliminatórios estamos mais próximo pois são menos jogos para ganhar um titulo, completamente do campeonato brasileiro, então devemos estar bem atento nisso. O nosso objetivo no na competição é diminuir a distância é galgar cada jogo a cada ponto que a gente conquistar para diminuir a distância do bloco de cima consequentemente pro líder também, então não tem um projeto de valorizar uma ou outra competição mais do que a outra”, frisou.

Questionado sobre a formação 4-2-3-1 que está utilizando, ao invés da tradicional 4-1-4-1, que segue a filosofia do Corinthians, Loss falou sobre variar o esquema tático, ao invés de mantê-lo, independente das características dos atletas que estão em campo.

“A formação 4-1-4-1 sempre foi uma opção aqui no Corinthians desde que o Tite estava aqui, acho que temos jogadores extremamente qualificados com uma ótima leitura tática que pode se adaptar em várias funções, e hoje acho que deu certo quando a gente trocou, nós conseguimos empurrar o Cruzeiro mais para dentro de seu campo, nós melhoramos a nossa posse de bola no terço final do campo, tivemos algumas situações de contra ataque mas conseguimos o objetivo que era de empurrar o nosso time mais para frente. Podemos com dois centroavantes ou sem, e acho que tudo isso são formações que a gente já usou e que o nosso plantel nos dá condições de escolher, cada jogo a gente prefere ter um esquema que seja solido, mais seguro, mas essas variações nos ajudam nessa quantidade de jogos que vamos ter", disse o Técnico Osmar Loss sobre a possível formação para o restante da temporada.

Os próximos jogos do Corinthians, válidos pelo Campeonato Brasileiro começam já na próxima semana, onde irá enfrentar o Botafogo em casa, partida importante para que o time diminua a distância para o bloco de cima, já que o Timão está na 10° colocação do campeonato com um diferença de 11 pontos para o líder. Além de Botafogo no dia (18), terá um clássico conta o São Paulo dia (21) e volta a receber o Cruzeiro no dia (25). E o técnico Osmar Loss se mostra confiante para o restante da competição, e acredita que o time está pronto para os jogos oficiais.