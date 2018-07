Com a volta antecipada de Martín Silva, Jorginho elogia goleiro: ''É um líder nato''

Google Plus

Em treino desta sexta-feira (13) no CT das Vargens, Martín Silva marcou presença inusitada após ter combinado dez dias de folga após a Copa, mas o goleiro preferiu antecipar e foi alvo de elogios pelo técnico. Pelo gol, Jorginho estaria divido entre Gabriel Félix e João Pedro, caso o goleiro titular não estivesse presente.

“Antes havia sido acordado dez dias de folga, mas ele disse que não queria, que pretende ajudar. Até porque não podemos contar com Fernando Miguel e com Jordi. Seria o Gabriel Félix ou o João Pedro, um jogador do sub-20. Martín já trabalhou comigo, tem experiência e é um líder nato.”

Pelo ataque, o treinador optou pelo meia Evander, já que o atacante André Ríos ainda não renova o seu contrato, mas ainda assim, o argentino pode ser escalado

“Temos duas possibilidades, e isso é bom. Ríos não participou da intertemporada, mas se preocupou em não ficar parado. Ele está muito bem, fez bons treinos. O Evander mostrou que tem uma finalização muito forte e pode fazer o papel do atacante. Os dois têm chance.”

A contratação do colombiano

Oswaldo Henríquez é o novo reforço do Vasco da Gama. O goleiro assinou o contrato e já participou do treino. O técnico Jorginho afirmou que o colombiano será uma peça importante no time.

“Dentro do que encontramos, o Henríquez é um jogador de qualidade, com liderança forte e que joga dos dois lados. Já posso dizer porque ele assinou o contrato agora. Só estamos esperando entrar no BID. Tínhamos carência na posição. Foi uma contratação importante.

Neste sábado (14), o Vasco volta a treinar no CT, e, logo nesta segunda (16), o Gigante da Colina enfrenta o Bahia pelas oitavas de final em São Januário, às 20h. A equipe adversária venceu o último jogo por 3 a 0 em Fonte Nova e está com vantagem.