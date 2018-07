Mesmo eliminado, Tiago Nunes elogia desempenho do Atlético-PR: "Fomos consistentes"

O Atlético Paranaense foi eliminado da Copa do Brasil após empatar, por 1 a 1, com o Cruzeiro, nessa segunda-feira (16). A partida, disputada no Mineirão, em Minas Gerais, contou com os gols de Arrascaeta, abrindo o placar para a Raposa, e Bergson, empatando para o Furacão.

Por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1, na Arena da Baixada, a equipe celeste deixou os rubro-negros pelo caminho e agora enfrenta o Santos na próxima fase do torneio.

Comandando o elenco paranaense pela primeira vez após a demissão de Fernando Diniz, o técnico Tiago Nunes avaliou positivamente o desempenho da equipe durante partida e mostrou confiança para uma evolução do elenco ao longo da temporada.

"Estou feliz como a equipe respondeu, em um tempo curto de trabalho, fomos consistentes, mudamos a maneira de marcar e conseguimos ser equilibrados na maior parte do tempo. Temos potencial e margem para evoluir", disse.

Nunes tem apenas 16 treinos com o Atlético e revelou que buscou melhorar o sistema defensivo do time durante o curto período de trabalho.

"Optamos por dar uma ênfase maior a consistência defensiva. Avaliamos que o nosso time vinha sofrendo muitos gols. A ideia era retomar a confiança, tomando menos gols", explicou o treinador.

A próxima partida da equipe paranaense será contra o Internacional, na próxima quinta-feira (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena da Baixada e terá início as 21h.