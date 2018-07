Após Copa do Mundo, Arrascaeta afirma que quer continuar no Cruzeiro

Com gol do Arrascaeta, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Atlético-PR e avançou na Copa do Brasil, na noite desta segunda-feira (16), no Mineirão.

Sem entrar em campo desde o dia 22 de maio, quando a equipe celeste enfrentou o Racing pela Libertadores, o meia uruguaio voltou e marcou um gol decisivo, classificando a Raposa.

Quando perguntado sobre sua permanência no clube, o jogador respondeu sem muitas certezas. “Quero continuar, minha vontade é ficar no Cruzeiro”

Destacou também a vontade que estava de entrar em campo depois do Mundial da Rússia.

“Sem dúvidas, queria muito jogar e ajudar os meus companheiros. Mas todos fizeram um grande jogo”, finalizou.