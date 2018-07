Polícia Militar proíbe uso de cartão-ingresso por sócios do Flamengo em jogos eliminatórios no Maracanã

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) determinou que todos os torcedores presentes nos próximos confrontos eliminatórios do Flamengo no Maracanã retirem antecipadamente seus ingressos em forma de tíquete, passando a não aceitar o cartão-ingresso utilizado pelos sócios-torcedores do clube como meio de entrada.

A medida tem base nos imprevistos e confusões ocorridas na final da Sul-Americana do ano passado, entre Flamengo e Independiente, e já havia sido testada no confronto contra o Emelec, na Libertadores da América deste ano. A assessoria do clube informou que o primeiro confronto com a decisão permanente será contra o Cruzeiro, também pela Libertadores, no dia 8 de agosto, e permanecerá contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, no dia 15.

De volta à temporada regular após a parada para a Copa do Mundo, o Flamengo se depara com um calendário lotado de partidas decisivas no segundo semestre do ano de 2018, especialmente no próximo mês, variando duelos entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Com exceção do turbulento Campeonato Carioca, a equipe reuniu boas atuações durante as competições no ano, que renderam classificações a fases seguintes nas competições mata-mata e a excelente posição no Brasileirão.

Por enquanto, a medida não será abordada para confrontos decisivos no torneio disputado por pontos corridos, o qual o Rubro-Negro se encontra na liderança.

Veja abaixo o comunicado divulgado pela assessoria do clube ao público:

"Por determinação do Estado Maior da Polícia Militar, todos os sócios-torcedores do Flamengo deverão retirar seus ingressos para as próximas partidas do clube pela Conmebol Libertadores e pela Copa do Brasil no Maracanã, contra Cruzeiro e Grêmio, nos dias 8 e 15 de agosto, respectivamente. A medida de segurança da PM se estende para demais duelos mata-mata deste ano: não será mais permitido o acesso de associados do Nação Rubro-Negra com cartão-ingresso em jogos eliminatórios no estádio em 2018.



Assim como aconteceu na partida contra o Emelec, em maio deste ano, foi montado um esquema especial de operação para garantir a segurança dos torcedores. Sabemos que tal mudança gera transtornos e, pela preocupação com o conforto e a facilidade na compra e acesso ao estádio pelos rubro-negros, divulgaremos em breve os pontos de troca para sócios-torcedores e público geral espalhados por toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, que funcionarão a partir do dia 1º de agosto para a partida contra o Cruzeiro, e do dia 8 de agosto para o duelo com o Grêmio, com horários estendidos - incluindo pontos na Rodoviária Novo Rio e no Aeroporto Santos Dumont, para facilitar a retirada para os torcedores que vêm de fora do Rio de Janeiro.



Reiteramos o compromisso do programa Nação Rubro-Negra de sempre buscar facilitar a vida do torcedor, que é o bem mais valioso do Clube de Regatas do Flamengo, e nos colocamos à disposição para solucionar quaisquer dúvidas através dos nossos canais de atendimento:



Telefone SAC: (21) 3199-3508 – De segunda a sexta-feira (9h às 21h)



Chat online no site www.nrnoficial.com.br (9h às 21h)



Mensagem direta no Twitter @NacaoCRF - De segunda a sexta-feira (10h às 18h)".