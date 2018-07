Santos anuncia Universidade como nova patrocinadora na temporada

Na manhã desta quarta-feira (18), véspera de clássico contra o Palmeiras, o Peixe anunciou em coletiva de imprensa na Vila Belmiro, a quarta patrocinadora do clube para a temporada, o Centro Universitário de Maringá, UniCesumar que oferece cursos superiores presenciais e a distância.

O contrato tem duração de um ano e a marca ficará estampada no calção de jogo e treino. A parceria entre o clube a Universidade garantirá bolsas de estudos a distância para os atletas das categorias de base e profissionais do clube, além de descontos exclusivos para os sócios torcedores.

“É um trabalho que a gente começou em abril com a renovação com a Caixa, prospecção e fechamento da Philco, Ortohpride e agora a Unicesumar. Segmento de educação é importante não só pela causa, mas pela integração com o clube de um ano, não só até o fim do ano, mas pegando a metade da temporada de 2019. Uma satisfação enorme não só do fechamento de mais uma parceria, mas também para a causa e pela empresa”, comemora Marcelo Frazão, Diretor de Marketing do clube.

O objetivo do clube é aproximar a educação do esporte, fortalecendo a ideia de que os profissionais sejam mais que atletas.

“Escolhemos o Santos pela sua história como formador de atletas. Esse papel importante que o Santos exerce no futebol com essa sua história de formação é muito parecido com a nossa característica de formação”, afirma Willian Matos Silva, sócio-proprietário da UniCesumar.

O novo patrocínio já poderá ser visto no jogo desta quinta-feira (19) contra o Palmeiras, às 20h, no Pacaembu.