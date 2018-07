Peres confirma acerto com Carlos Sanchéz: “Entre clube, atleta e empresário, tudo acertado”

Nas últimas semanas, o nome do jogador Carlos Sanchéz ganhou destaque nos bastidores do Peixe. Na coletiva de imprensa após anúncio da UniCesumar como nova patrocinadora do clube na manhã desta quarta-feira (18), na sala de imprensa da Vila Belmiro, o Presidente do Santos, José Carlos Peres e o Diretor de Futebol, Ricardo Gomes responderam perguntas relacionadas a contratação do meia e confirmaram acerto.

“Entre clube, atleta e empresário, tudo acertado. Fechado. O que falta é exame médico. Jogador teve temporada no México, no Monterrey, foi para a seleção uruguaia, emendou e não teve descanso. Então com a eliminação do Uruguai entrou em férias, foi descansar com a família e o descanso termina domingo. Queremos antecipar a vinda para exames, ele está em condições, disputou Mundial sem lesão, e aí assinaremos contrato”, afirma Peres, em relação a assinatura do contrato do novo meia.

Questionado sobre o rival paulista, Palmeiras, ter tentado atravessar a contratação de Sanchéz, o Presidente parabenizou a postura do jogador com o clube.

“Palmeiras fez proposta, isso ocorreu, foi muito grande, e aqui quero enaltecer jogador e empresário. Jogador foi consciente do que vínhamos combinando. Ele entendeu que era melhor vestir a camisa do Santos em uma posição carente. Santos é Santos, desculpa!”, concluiu.

Vale ressaltar que o Verdão é o adversário do Peixe nesta quinta-feira (19), às 20h, no Pacaembu, e os últimos confrontos entre as duas equipes e os acontecimentos dos bastidores dos clubes fizeram crescer ainda mais a rivalidade entre as duas equipes, para Ricardo Gomes “o mais importante será a vitória e será amanhã também”.