De volta ao gol do Corinthians, Cássio celebra atuação contra Botafogo: "Fiz meu melhor"

O Campeonato Brasileiro volta a ser disputado após 35 dias de paralização por causa da Copa do Mundo, e nessa 13º rodada, Corinthians e Botafogo se enfrentaram nesta quarta-feira (18).

Ambos os times estavam no meio da tabela e apenas 1 ponto os separavam. O retrospecto desse confronto era que nos últimos jogos na Arena Corinthians, o Timão estava com duas vitorias e apenas um empate, e com os gols de Rodriguinho e Romero o Botafogo continuo com a série negativa na Arena.

Um dos grandes responsáveis também pela vitória paulista foi o Cássio, que até dias atrás estava na Rússia junto com a seleção brasileira. O goleiro fez pelo menos 5 grandes defesas que ajudou o Timão a sair com a vitória, no fim do jogo o guarda-redes foi perguntado se acredita que foi o responsável por garantir a vitória do Corinthians.

“Não, de maneira nenhuma, acho que todo mundo teve muito empenho e bastante dedicação, conseguimos nos defender bem, tentei fazer o meu melhor que é evitar o gol junto com os meus companheiros e quando tivemos oportunidades de ir a frente a gente conseguiu marcar e sair com uma vitória muito importante", ressaltou.

No jogo o Botafogo deu 24 chutes e 8 foram no gol, contra apenas 8 chutes do Corinthians que acertou o alvo 3 vezes, com poucas chances criadas o time paulista foi muito mais eficiente marcando 2 gols e saindo com a vitória. O time carioca só não abriu o placar graças ao Cássio, mas trouxe bastante sofrimento para os torcedores ali presentes na Arena Corinthians, o goleiro falou também sobre esses minutos finais, onde o time do Botafogo foi em busca de diminuir o placar e pressionou o Corinthians.

“Corinthians, eu esperava que não né, mas, as vezes tem uns sustos, mas em conjunto um ajudando o outro a gente conseguiu sair com a vitória", finalizou.