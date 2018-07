Atlético-MG acerta com Chelsea e meia Nathan é aguardado em Belo Horizonte

O Atlético-MG está próximo de anunciar a contratação do meia Nathan, que pertence ao Chelsea-ING, mas que estava emprestado ao Belenenses-POR até o fim da última temporada. Será o 17º reforço do clube no ano e virá por empréstimo.

A negociação se deu após o acerto do Atlético com o Chelsea, detentor do passe do jogador e também com o staff do atleta, que retornaria ao clube inglês sem expectativa se jogaria ou não. Nathan despontou muito bem no Atlético-PR, mas logo foi vendido aos ingleses por sete milhões de euros. O jogador tem contrato com o Chelsea até o junho de 2020.

Nathan sequer vestiu a camisa do Chelsea e foi emprestado ao Vitesse-HOL, onde obteve melhor performance, marcando sete gols nos dois anos em que esteve por lá. Logo depois, seguiu para o Amiens-FRA e, por fim, o Belenenses-POR.

O Atlético havia tentado a contratação de Nathan em janeiro. O diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo conhece o futebol do meia, pois o convocou em diversas oportunidades quando era técnico das seleções Sub-17 e Sub-20 do Brasil. Gallo declarou, ao site Superesportes, que o jogador esteve perto de vestir a camisa atleticana no começo do ano.

"Chegamos a 99,9% de acordo com o Nathan, mas não aconteceu e ele preferiu ir para Portugal. Não entendemos a postura do pai do atleta pela preferência. É um jogador que eu conheço bastante, esteve na Holanda e foi bem, depois não teve muita chance na França e preferiu ir para o Belenenses. É uma questão particular, temos que respeitar", disse o dirigente.

Foto: Reprodução

Nathan foi para o Belenenses e encerrou a última temporada europeia com 13 jogos e dois gols marcados. Um contra o Benfica, no empate em 1 a 1, e outro contra o Porto, na vitória por 2 a 0. Segundo o site A Bola, os portugueses ainda tentaram um novo empréstimo do meia, mas com a pretensão do Atlético em querer contar com Nathan, o Galo levou a melhor na disputa.