Emerson Santos é apresentado oficialmente pelo Internacional

Com o nome já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e com condições de estrear, o zagueiro Emerson Santos, que foi emprestado ao Internacional pelo Palmeiras até o fim de 2019, foi apresentado oficialmente no começo da tarde deste sábado (21), em uma coletiva de imprensa realizada no C.T Parque Gigante.

Emerson chegou à coletiva acompanhado de seus pais Edmilson e Solange, além do seu empresário Jailton Oliveira. O zagueiro recebeu a camisa 20 do Inter das mãos do vice de futebol colorado Roberto Melo, a vestiu e posou para fotos ao lado de Roberto e também do diretor executivo Rodrigo Caetano.

O atleta falou sobre a importância do auxilio de sua mãe na escolha de encarar o "desafio" de defender o clube colorado.

"Vai ser mais um desafio na minha vida. Eu tenho apoio da minha família, minha mãe está ali. Eles me deram o tempo, o prazo para me adaptar e vou tentar fazer da melhor maneira. Ela cobra bastante. Sempre que tomo decisão não sou só eu. Costumo escutar bastante ela, meu pai também. É um clube com grande história. Estou muito feliz com a oportunidade. Vou procurar fazer meu trabalho aqui para dar sequência ao meu trabalho", disse Emerson.

Sobre a próxima partida e a disputa de posição no setor defensivo do Internacional, Emerson Silva disse estar pronto para jogar caso seja o desejo do treinador Odair Hellmann. Uma vez que Rodrigo Moledo ainda se recupera do desconforto no joelho direito que o tirou da partida da última quinta-feira (19), contra o Atlético Paranaense, o parceiro de Víctor Cuesta ainda não foi definido. Na ocasião o zagueiro Danilo Silva foi quem formou a dupla de zaga com o argentino.

"Encontro-me pronto para jogar, estou à disposição do Odair já. O Inter é um clube de grande história. Estou muito feliz com a oportunidade que me foi dada. O Inter tem grandes jogadores, estou vindo para buscar o meu espaço, mas respeitando os companheiros que estão em grande momento. O jogo pelo chão é uma das minhas virtudes. Sempre que posso, gosto de sair jogando, dando opção ao time", declarou.

O diretor executivo do Inter, Rodrigo Caetano, disse que acompanhou o jogador durante muito tempo em sua melhor fase, quando jogava no Rio (atuava pelo Botafogo, 2015-17) e confirmou que o Inter tem a opção de compra após findado o período de empréstimo.

"Teve um peso importante a opção dele de vir para o Inter. Acompanhei ele muito tempo no Rio em seu melhor momento. Ele vem com contrato até o final de 2019, e teremos a opção de aquisição de parte dos direitos do Emerson. Procuramos trabalhar para aumentar as opções para o Odair. Emerson vem para esta disputa neste setor defensivo. Tenho certeza que vai ser muito feliz aqui", disse Rodrigo.

O Internacional volta aos gramados na próxima segunda-feira (23), às 20h, quando enfrenta o Ceará em partida válida pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira Rio.