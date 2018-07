Ingressos de Botafogo x Chapecoense estão disponíveis: saiba como adquirir

Nesta quinta feira (26) o Botafogo vai a campo receber a Chapecoense em seu estádio, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o glorioso, que hoje ocupa a 12ª posição da tabela vai em busca da sua primeira vitória após o fim do recesso para a Copa, tendo como adversário a Chapecoense que vem de dois empates seguidos.

As vendas e check-ins para sócios já estavam disponíveis desde o dia 20 pelo site www.botafogo.com.br/soubotafogo. Domingo (22) abriram as vendas também para o público geral, pelo site www.botafogo.com.br/ingresso o torcedor pode realizar a compra de seu ingresso e a partir de terça (24) poderá também comprar os ingressos nos postos físicos. Lembrando que é imprescindível a apresentação de documento original para adentrar ao estádio. As informações foram dadas pelo site oficial do Botafogo.

Os preços dos ingressos variam de acordo com o lugar. O setor norte (atrás do gol) está custando R$ 20,00. O setor leste (inferior e superior) custa R$ 30,00. O setor oeste (superior e inferior) custa R$ 50,00 e o Sul(visitante) está custando R$30,00.

Botafogo e Chapecoense se enfrentam dia 26, às 19:30, no estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro.