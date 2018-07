Claudinei Oliveira critica gramado da Ilha após primeira derrota do Sport em casa

O Sport conheceu sua primeira derrota em seus domínios neste domingo (22). O Fluminense venceu o Leão por 2 a 1 e após o tropeço na Ilha, o técnico Claudinei Oliveira concedeu entrevista à imprensa.

Claudinei não justificou a derrota leonina, mas apontou um dos fatores que dificultou o estilo de jogo da equipe. O gramado da Ilha não estava em melhores condições, o que incomodou o comandante.

"Tem que ver a condição do gramado. Nosso time é leve, troca passes, tem toque de bola. Não gosto de falar e de expor coisa do clube, mas o nosso gramado está pior do que estava contra o Grêmio, na última rodada. Aquela bola, se quica direito, ficaria com Ronaldo Alves e o jogo poderia ser 1 a 1. Não perdemos por causa do campo. Não estou transferindo responsabilidade, mas temos que ter cuidado com isso", frisou.

Na primeira etapa da partida, os donos da casa fizeram um jogo equilibrado com os cariocas. Saíram atrás do placar aos 17 minutos, mas conseguiram o empate ainda no primeiro tempo. Nos 45 minutos finais, o Tricolor Carioca seguiu tentando pressionar e só chegou ao gol da vitória nos instantes finais de partida. Falando sobre o confronto e em como o Leão se comportou, o técnico cobrou mais intensidade durante todo a partida.

"O Sport tem característica de ter 10, 15, 20 minutos bem intensos para tentar abrir o marcador. Fizemos isso no começo e sofremos um gol. Continuamos batendo e conseguimos o empate, mas não veio a virada. Se tem virado 2 a 1, a gente voltava com um bloco mais defensivo. O segundo tempo foi equilibrado e o Fluminense teve contra-ataques perigosos. Não conseguimos propor tanto o jogo. Temos que tirar coisas boas. Jogamos bem no primeiro tempo e temos que ter isso como padrão", finalizou.