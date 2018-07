Santos treina bolas parada em véspera de partida contra o Flamengo

O Santos realizou na tarde desta terça-feira (24), o último treino antes da partida contra o Flamengo, válida pela 15 rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h45, na Vila Belmiro. Serginho Chulapa foi quem comandou os dois últimos treinos da equipe e estará no comando do time na partida desta quarta-feira, o treinador interino comandou algumas jogadas de bola parada.

Em treino aberto para a imprensa no CT Rei Pelé, com direito a rachão, Serginho esboçou a provável equipe santista que deve ir a campo, que conta com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno Henrique.

Além disso, o treinador deu prioridade para jogadas de bola parada para treinar o ataque e a defesa do time, enquanto os reservas treinaram separado em campo reduzido.

O treinamento também contou com a presença do agora ex-treinador do Santos, Jair Ventura, que compareceu ao Centro de Treinamento para se despedir dos funcionários do Peixe, mas não falou com a imprensa.

O lateral-direito Victor Ferraz, sentiu desconforto na coxa direita ao final do treino e conversou com os médicos. O jogador deve passar por exames mas não está descartado da partida.