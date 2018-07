Alex e Wilson trocam elogios após ótima atuação do goleiro contra Goiás

Alex e Wilson, dois ídolos do Coxa, trocaram elogios após a vitória sobre o Goiás, por 1 a 0, nesta terça feira (24). O ex meia parabenizou, em rede social, o capitão coxa-branca, o colocando na galeria dos melhores da história do clube.



"Pela história, Jairo, Célio e Rafael eu sempre ouvi. Depois, na arquibancada, Luiz Henrique virou meu herói. Já como atleta acompanhando e depois jogando pelo Clube eu tenho um carinho grande pelo Vanderlei, ganhou vários jogos pro @coritiba. @wilson_w1 estará para sempre na galeria dos grandes goleiros da história desse clube. Incrível o que tem feito em todos os sentidos. Torço que ele siga feliz no clube e só saia daqui quando achar que seu corpo não resista mais jogar futebol. Se parasse hoje, já estaria sempre em minhas lembranças de torcedor. Parabéns, meu velho!!", publicou.



+ Acompanhe o Coxa na VAVEL



O goleiro agradeceu as palavras e se mostrou honrado.



""O que já era um dia marcante, se tornou inesquecível depois de uma postagem como essa de uma lenda, muito obrigado @Alex10 pelas palavras, que honra!", respondeu.



Wilson terá a chance de mostrar suas defesas mais uma vez, no próximo jogo do Coritiba, contra a Ponte Preta, às 19h, no Estádio Couto Pereira, válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.