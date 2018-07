Santos recebe líder Flamengo tentando subir na tabela do Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (25), o Santos recebe o Flamengo, na Vila Belmiro, às 21h45, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações distintas, o Alvinegro Praiano busca se recuperar no campeonato e se afastar da zona de rebaixamento, após uma série de maus resultados, que inclusive custaram o cargo do técnico Jair Ventura, demitido na tarde da última segunda-feira (23). Já o Flamengo é líder, e busca uma vitória para continuar mantendo a vantagem sobre o vice-lider São Paulo.

Sem treinador, Peixe mira mudança de rumo na competição

Na décima quinta posição, com 15 pontos, e um jogo a menos, o Santos vai à campo sobre o comando de Serginho Chulapa, como interino, com quatro atacantes: Rodrygo, que retorna à equipe após se recuperar de uma lesão, Gabigol, Bruno Henrique e Eduardo Sasha.

Porém, à equipe santista pode ter como desfalque o lateral Victor Ferraz. O jogador começou como titular, mas deixou o treino desta terça-feira (24), no CT Rei Pelé, após sentir um desconforto na coxa direita e será reavaliado para saber se estará a disposição de Chulapa. Daniel Guedes o substituiu na equipe titular.

O Peixe ainda não vai poder contar com os recém-contratados, o meia Bryan Ruiz e o volante Carlos Sánchez, apresentado nesta terça-feira. Ambos ainda não estão regularizados. Outros desfalques da equipe santista são o meia Jean Mota e o zagueiro David Braz, suspensos.

Sem vencer há duas rodadas no Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa colocou parte da culpa da demissão de Jair Ventura em todos os jogadores e pediu mudança de postura na equipe.

"Temos de mudar nossa postura. Estamos em um momento difícil, fazemos parte da demissão do Jair, porque jogamos e não conseguimos os resultados. Amanhã teremos uma nova oportunidade para conquistar a vitória", disse o camisa 10.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O atacante também falou sobre Serginho Chulapa, chamou-o de ídolo e garantiu que os jogadores estão do seu lado.

"Conheci ele (Chulapa) quando era criança. É um cara excepcional. Conheci quando era pirralho. Ele tem o nosso apoio. É muito bom ter um cara assim como a gente, um ídolo e um cara da cidade, que conhece o dia a dia e a Vila Belmiro", completou.

Flamengo precisa da vitória para seguir na liderança do Brasileirão

Em situação diferente do adversário desta quarta-feira, o Flamengo é líder do Brasileirão, com 30 pontos, um a mais que o São Paulo. E só uma vitória interessa ao time rubro-negro, já que qualquer tropeço da equipe carioca e vitória do Tricolor do Morumbi, os tira da liderança.

O Rubro Negro não poderá contar mais uma vez com o zagueiro Rhodolfo, que se recupera de uma lesão. Com isso, Léo Duarte segue na equipe titular ao lado de Réver. Outro desfalque na equipe carioca é do volante Willian Arão, que está em negociações avançadas para se transferir para o Olympiakos, da Grécia. A principal novidade será o retorno de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão automática, contra o Botafogo.

Foto: Gilvan Souza/Flamengo

Em entrevista coletiva, o meia Diego Ribas destacou o trabalho do técnico Maurício Barbieri e disse que não se surpreende com o ótimo início do Flamengo na competição.

"Era previsível esse nosso crescimento. O Maurício vem fazendo um trabalho espetacular. Isso nos dá confiança. A melhora da equipe faz o brilho individual de cada um aparecer. A vontade de alcançar nossos objetivos também. Sinto que estou evoluindo", disse o meia.

"Vamos na Vila (Belmiro) para impor nossa maneira de jogar, mas preparados para mudar se for necessário. A maneira de aproveitar é correr muito, ir atrás, é o que iremos fazer. Não vejo jeito ideal da equipe de jogar. O objetivo é vencer", afirmou Diego.