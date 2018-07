Para Vavel Brasil, empresário de Sampaolli nega contato do Santos por treinador

Antes fora de hipótese, o nome de um treinador estrangeiro ganhou forças nas bandas da Vila Belmiro. Segundo informação de alguns veículos de imprensa argentino, a diretoria do Peixe entrou em contato com o técnico argentino Jorge Sampaolli, que recentemente deixou a seleção do seu país. Entretanto, o empresário de Jorge, Fernando Baredes, em contato exclusivo com a reportagem da Vavel Brasil, negou o contato.

Na segunda-feira, após anunciar a demissão de Jair Ventura do comando do Santos, o diretor de futebol, Ricardo Gomes, que está à frente da negociação pelo novo treinador, se colocou desfavorável pela vinda de um comandante estrangeiro devido a temporada está pela metade.

“Se fosse no começo da temporada, um estrangeiro poderia ser uma boa pedida”, disse Ricardo nesta segunda (23).

O “Plano A” da diretoria é o técnico Zé Ricardo, que já recebeu um primeiro contato do Santos por meio de sua advogada e espera a oferta oficial. Entretanto, o que embarreira a chegada do ex-treinador de Vasco e Flamengo é o fato do vice-presidente, Orlando Rollo, ter se colocado publicamente contra a essa negociação.

"Não é um bom momento para apostas, como o Zé Ricardo, com todo o respeito ao profissional citado”, disse Rollo ao site GloboEsporte.com.

Conforme apurado, nomes como Guto Ferreira e Dorival Júnior, livres no mercado, não contam na lista do presidente José Carlos Peres. Abel Braga, que era uma opção recusou a oferta alegando não assumir trabalho já iniciado.