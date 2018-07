Flamengo apresenta nova equipe de vôlei feminino, que disputará Superliga B

Após anos de espera, o Flamengo voltará a ter uma equipe de vôlei feminina, que disputará a Superliga B, e buscará subir para a Superliga Feminina, elite do vôlei feminino brasileiro, na próxima temporada.

O evento foi realizado no ginásio Togo "Kanela" Renan, na Gávea, e ao todo 14 jogadores irão compor a equipe. São elas: Nayara Felix (capitã), Natasha Valente, Juliana Ribeiro e Thayná Soares (ponteiras); Angélica Caboclo e Maria Bárbara Bierman (opostas); Rafaela Lima, Thaís Oliveira e Laura Canedo (levantadoras); Juliana Mello, Nandyala Gama e Luiza Scher (centrais); Fernanda Oliveira e Paola Cascardo (líberos). O técnico será Alexandre Ferrante.

O Vice-Presidente de Esportes Olímpicos, Alexandre Póvoa, relembrou as estrelas que passaram pelo Rubro-Negro no esporte, em ambas as categorias, e destacou que o objetivo é a classificação para a Superliga:

"O voleibol sempre teve uma tradição enorme dentro do Flamengo. As equipes de Jacqueline e Izabel, de Virna e Leila, do Nalbert nas categorias de base, de Bernard e Tande, de Ênio Figueiredo e Radamés Lattari, entre outras tantas gerações anteriores, não saem do imaginário rubro-negro. Agora, com a estrutura montada, pés no chão - mas com a ambição da vitória lá no alto - e com um projeto estruturado, chegou a hora de retomarmos esse sonho. A força do Manto Sagrado vai nos levar de volta à Superliga A, para seguirmos o caminho da elite do voleibol nacional".

As meninas do Flamengo disputarão o Campeonato Carioca, ainda sem data definida, e a Superliga B, que tem previsão de início para janeiro de 2019. Póvoa também destacou que a pressão será por vitórias e títulos:

"Falei com as meninas: a boa notícia é que vocês estão vindo para o maior clube esportivo do Brasil, com a maior torcida do mundo. A má notícia, e a realidade, é que o Flamengo tem que ganhar. Não entramos em campeonatos para ser segundo, ou terceiro. Temos a obrigação de ganhar. Isso dá muita força para a gente. E esse grupo foi escolhido a dedo", afirmou.