Rodrygo brinca sobre participação em gol contra o Flamengo: "Foi uns 95%"

Um dos principais jogadores do Santos em 2018, o atacante Rodrygo concedeu entrevista coletiva nesta quinta (26), na reapresentação do elenco após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo nesta quarta (25) pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor da assitencia para o gol de Gabriel, Rodrygo respondeu a declaração do seu companheiro de ataque ao final de jogo, quando disse que 50% do gol pertencia a Rodrygo, que bem-humorado afirmou que a sua participação no gol foi ainda maior.

"Foi uns 95%", disse o Raio aos risos.

Ao final da coletiva, o atacante foi surpreendido pelos seus pais, Eric e Denise Goes, e sua irmã, Ana Júlia, e deram a notícia de que Rodrygo será o "Camisa 9" do Santos até o final da temporada, e não só na Libertadores na qual o jogador vinha sendo. Desde quando subiu ao profissional, em novembro de 2017, o atleta vestia a camisa 43. Na Copa Libertadores deste ano, devido determinação da CONMEBOL, a numeração não pode ser superior ao 30, com isso, o número escolhido pelo Santos para Rodrygo na competição foi justamente o 9, mas Rodrygo seguia vestindo a 43 nas demais comoetições. Agora, Rodrygo será oficialmente o 9 do Santos, que não tinha dono desde a saída de Ricardo Oliviera no final de 2017.

"Gosto desse número, fico muito feliz. Nosso atual treinador ficou feliz com a homenagem. Mesmo não sendo um centroavante, gostei muito", afirmou Rodrygo fazendo referência ao técnico interino do Peixe, Serginho Chulapa, "Camisa 9" do Santos na década de 80.

Rodrygo já tem data para sair do Santos, julho de 2019, já que o atleta está acertado com o Real Madrid/ESP, entretanto só poderá ir para a Europa após completar a maioridade, em janeiro do ano que vem. Enquanto isso, o Raio segue cedido ao Santos e se prepara para enfrentar o América/MG neste domingo (29) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.