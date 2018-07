Após empate contra o Flamengo, Santos se reapresenta nesta quinta (26)

Após o empate por 1 a 1 contra o Flamengo nesta quarta (25), o Santos se reapresentou nesta quinta-feira (26) no CT Rei Pelé. O zagueiro David Braz e o volante Jean Mota, que não enfrentaram o Rubro Negro suspensos, estiveram no gramado e devem voltar à equipe na próxima rodada.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o Fla não foram ao campo, apenas realizaram atividade regenerativa na academia, enquanto os demais fizeram um treinamento leve no gramado do CT.

Sem uma definição do novo treinador e com a expulsão do técnico interino Serginho Chulapa na última partida, o preparador de goleiros Arzul é a principal opção para comandar a equipe na partida deste domingo (29) às 19h, contra o América-MG na Vila Belmiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.