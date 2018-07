Dodô reconhece críticas da torcida do Santos e defende Eduardo Sasha

Na antevéspera da partida contra o América-MG neste domingo (29), o lateral-esquerdo Dodô foi o último atleta do Peixe a falar com a imprensa em entrevista coletiva. Criticado por boa parte da torcida, devido as últimas atuações, o jogador admitiu a queda de produção e elogiou o apoio da torcida na última partida contra o Flamengo.

"No começo do ano estive pouco acima, e agora tenho que trabalhar sempre para melhorar. Agradeço pelo apoio, é muito legal, o apoio na Vila foi muito legal. Fizemos o gol aos 2 minutos e cantaram, incentivaram, foi importante. Mostraram que acreditaram", disse o lateral.

Outro jogador que têm sido bastante criticado pela torcida é o atacante Eduardo Sasha, companheiro de quarto de Dodô. O "Camisa 27" não marca há 16 jogos, mas foi defendido pelo colega de time que vê Sasha sacrificado pelo esquema tático com quatro atacantes:

"No começo do ano estava mais fixo, fazendo mais gols, e ele se sacrifica em prol do grupo, mudar de posição não é algo que nós jogadores gostamos muito. Essa mudança tem influenciado um pouco nos gols, mas não nas atuações. Tem papel importante, dá assistências, controlamos mais contra o Flamengo por segurar a construção, sem ele sofremos um pouco mais. Dos quatro atacantes, um tem que se sacrificar e no momento tem sido ele", falou Dodô.

Quanto ao esquema utilizado por Serginho Chulapa no empate contra o Flamengo nesta quarta (25), e que deve ser mantido neste domingo (29) contra o Amética-MG, Dodô admitiu uma atenção maior ao sistema defensivo, além de que ele e lateral-direito Victor Ferraz têm se revezado nas subidas ao ataque, ponto forte de ambos.

"Temos laterais participando mais das jogadas atrás e temos jogadores fantásticos no 1x1. Temos dado suporte para eles. Temos que prestar mais atenção na parte defensiva, alternar para não subir juntos e um deles faz o terceiro zagueiro, mas não é um problema para mim", comentou o lateral-esquerdo.

Dodô treinou normalmente nesta sexta (29) e tem tudo para ser titular contra o Coelho. O time faz o último treinamento neste sábado (28) no CT Rei Pelé. A atividade será aberta à imprensa.